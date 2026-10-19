Григоренко сам попросил о переходе на другую работу
Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сам попросил перейти на другую работу. Об этом заявил директор департамента пресс-службы и референтуры кабмина, пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков, комментируя кадровые изменения в кабинете министров.
По его словам, Григоренко зарекомендовал себя как профессиональный управленец, курируя финансовые вопросы и цифровое развитие. Его просьбу о переходе на другую работу поддержали президент России Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин. За заслуги на занимаемом посту Григоренко представят к высокой государственной награде.
Беляков заявил, что появление должности вице-премьера – министра финансов связано с тем, что усиление внешнего давления повышает значение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов. Антон Силуанов продолжит курировать финансовый блок, совмещая посты вице-премьера и министра финансов.
Беляков также отметил компетенции первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой, а работу вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева назвал результативной. Трутнев также будет представлен к государственной награде.
Новым заместителем председателя правительства – полпредом президента в ДФО станет Олег Кожемяко. Беляков подчеркнул, что многолетний опыт работы Кожемяко в регионах Дальнего Востока позволит ему продолжить развитие макрорегиона. Кандидатуру министра транспорта Андрея Никитина на должность вице-премьера поддержал президент, учитывая его опыт работы в транспортной отрасли, Агентстве стратегических инициатив и на посту губернатора Новгородской области.
Кроме того, Беляков отметил работу главы Росавиации Дмитрия Ядрова, которому удалось обеспечить стабильное функционирование авиационной отрасли в условиях ежедневных вызовов.
19 октября Мишустин внес в Госдуму пять кандидатур на посты в правительстве. Кадровые решения согласованы с Путиным по итогам их встречи. Перестановки затронули руководство правительства, Минфин, Минтранс и представительство президента в Дальневосточном федеральном округе.