Григоренко сам попросил о переходе на другую работу

По его словам, Григоренко зарекомендовал себя как профессиональный управленец, курируя финансовые вопросы и цифровое развитие. Его просьбу о переходе на другую работу поддержали президент России Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин. За заслуги на занимаемом посту Григоренко представят к высокой государственной награде.