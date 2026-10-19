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Италия сократила срок оформления туристических виз для россиян

Сергей Пахомов
Chris Czermak / Unsplash
Chris Czermak / Unsplash

Визовый центр Италии уменьшил срок рассмотрения заявлений на туристические визы для россиян. Об этом центр сообщил на своем официальном сайте.

«Сообщаем, что срок рассмотрения заявлений на получение туристической визы сокращен с 60 до 45 дней», – говорится в публикации. Центр также порекомендовал учитывать новые сроки при планировании поездок.

В конце июня визовый центр Италии увеличил срок рассмотрения документов на получение виз для граждан России до 60 дней. Увеличение сроков объяснили высоким спросом на оформление виз.

25 июня Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметила, что за 2025 г. Италия выдала гражданам РФ около 160 000 виз. Это один из самых высоких показателей среди стран ЕС. По данным ассоциации, уровень одобрения визовых заявлений стабильно превышает 90%.

21 мая аналитики сервиса «Отелло» сообщали, что Италия вошла в пятерку самых популярных зарубежных направлений для летних поездок россиян наряду с Белоруссией, Турцией, Грузией и Арменией.

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