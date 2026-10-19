Италия сократила срок оформления туристических виз для россиян

25 июня Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметила, что за 2025 г. Италия выдала гражданам РФ около 160 000 виз. Это один из самых высоких показателей среди стран ЕС. По данным ассоциации, уровень одобрения визовых заявлений стабильно превышает 90%.