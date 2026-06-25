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Италия увеличила срок оформления виз для россиян до 60 дней

Ведомости

Визовый центр Италии увеличил срок рассмотрения документов на получение виз для граждан России до 60 дней. Об этом говорится в сообщении на сайте центра.

«Рекомендуем подавать документы как минимум за три месяца до предполагаемой даты начала поездки», – поясняется в сообщении.

Увеличение сроков обработки заявок в визовом центре объяснили высоким спросом на оформление виз.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), до этого максимальный срок рассмотрения документов составлял 40 дней. Как отмечают в ассоциации, за 2025 г. Италия выдала гражданам РФ около 160 000 виз. Это один из самых высоких показателей среди стран ЕС. По данным ассоциации, уровень одобрения визовых заявлений стабильно превышает 90%.

21 мая аналитики сервиса «Отелло» сообщали, что Италия вошла в пятерку самых популярных зарубежных направлений для летних поездок россиян наряду с Белоруссией, Турцией, Грузией и Арменией.

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