Италия увеличила срок оформления виз для россиян до 60 дней

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), до этого максимальный срок рассмотрения документов составлял 40 дней. Как отмечают в ассоциации, за 2025 г. Италия выдала гражданам РФ около 160 000 виз. Это один из самых высоких показателей среди стран ЕС. По данным ассоциации, уровень одобрения визовых заявлений стабильно превышает 90%.