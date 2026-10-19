Песков: вице-премьеры останутся на своих постах до указов президента

19 октября премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму пять кандидатур на посты в правительстве. Кадровые решения были согласованы с президентом по итогам их встречи. Перестановки затронут руководство правительства, Минфин, Минтранс и представительство президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Действующий министр транспорта Андрей Никитин предложен на должность заместителя председателя правительства, на пост главы Минтранса выдвинут руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова предложена на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выдвинут на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в ДФО. Министр финансов Антон Силуанов выдвинут на новую должность вице-премьера – министра финансов.