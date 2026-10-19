Песков: вице-премьеры останутся на своих постах до указов президента
Все вице-премьеры России продолжат исполнять свои обязанности до выхода соответствующих указов президента Владимира Путина. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, до выхода документов действующие вице-премьеры сохранят свои должности и продолжат работу.
19 октября премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму пять кандидатур на посты в правительстве. Кадровые решения были согласованы с президентом по итогам их встречи. Перестановки затронут руководство правительства, Минфин, Минтранс и представительство президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Действующий министр транспорта Андрей Никитин предложен на должность заместителя председателя правительства, на пост главы Минтранса выдвинут руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова предложена на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выдвинут на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в ДФО. Министр финансов Антон Силуанов выдвинут на новую должность вице-премьера – министра финансов.
5 октября «Ведомости» писали о распределении полномочий в руководстве Госдумы. В материале отмечалось, что правительственную комиссию по законопроектной деятельности возглавляет действующий вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
28 сентября источники «Ведомостей», близкие к администрации президента и правительству, сообщали о возможном назначении Андрея Никитина на освободившийся пост вице-премьера. Собеседники издания оценивали вероятность такого кадрового решения как высокую.