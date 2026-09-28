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Андрей Никитин может стать вице-премьером

Он сменит на этом посту уходящего в Госдуму Виталия Савельева
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Власти обсуждают возможность назначения министра транспорта Андрея Никитина на пост вице-премьера вместо уходящего в Госдуму Виталия Савельева. Об этом «Ведомостям» сказали три собеседника, близких к администрации президента и правительству. Источники говорят о высокой вероятности такого назначения. Указ об отставке Савельева уже подписан.

Вице-премьер Савельев в июне на съезде «Единой России» был включен в предвыборные списки партии. Он занял третье место в региональной группе по Московской области – после губернатора Андрея Воробьева и участницы спецоперации Людмилы Болилой. На заседании высшего и генерального советов партии 24 сентября председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил его на пост вице-спикера Госдумы. Ее первое заседание пройдет 30 сентября.

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Политика / Власть

В правительстве Савельев курировал госпрограмму «Развитие транспортной системы», нацпроекты «Беспилотные авиационные системы» и «Эффективная транспортная система». Он координировал госполитику в области создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через российскую границу, а также курирует регулирование деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспорта. В числе курируемых им ведомств Минтранс, Росавиация, Ространснадзор, Росавтодор и Росморречфлот.

Никитин возглавляет Министерство транспорта с июля 2025 г. Он сменил на этом посту Романа Старовойта. О вероятном повышении министра сообщал РБК. Никитин закончил Государственный университет управления. С 2000 по 2011 гг. работал в коммерческих компаниях, в частности, в группе компаний «Рускомпозит». В 2011 г. возглавил Агентство стратегических инициатив. А в 2017 г. стал губернатором Новгородской области. Отработал на этом посту полтора срока до перехода на пост замминистра транспорта в феврале 2025 г. Через полгода был назначен министром.

Обсуждается несколько кандидатур на замену Никитина в качестве главы Минтранса, говорят источники «Ведомостей». Среди номинантов – заместитель Никитина Александр Шило, отмечают источники «Ведомостей». По словам одного из собеседников, не исключено, что назначен может быть глава департамента транспорта правительства Анатолий Мещеряков.

Как «Единая Россия» представила руководство нового созыва Госдумы
На совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что она обеспечила себе конституционное большинство в Госдуме нового созыва и может получить 349 мандатов. Председатель партии также назвал кандидатов на руководящие посты в парламенте. По его словам, 20 из 35 комитетов возглавят единороссы. Кто присутствовал на встрече – в галерее «Ведомостей».«Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина на должность председателя Госдумы IX созыва. Если он займет пост, то станет первым спикером, который возглавит нижнюю палату в третий раз. На фото – Володин с секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым (слева) и послом России в Белоруссии, председатель высшего совета ЕР Борисом Грызловым (справа).
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На совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что она обеспечила себе конституционное большинство в Госдуме нового созыва и может получить 349 мандатов. Председатель партии также назвал кандидатов на руководящие посты в парламенте. По его словам, 20 из 35 комитетов возглавят единороссы. Кто присутствовал на встрече – в галерее «Ведомостей».

«Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина на должность председателя Госдумы IX созыва. Если он займет пост, то станет первым спикером, который возглавит нижнюю палату в третий раз. На фото – Володин с секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым (слева) и послом России в Белоруссии, председатель высшего совета ЕР Борисом Грызловым (справа). / Андрей Гордеев / Ведомости

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