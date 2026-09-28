Андрей Никитин может стать вице-премьером

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На совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что она обеспечила себе конституционное большинство в Госдуме нового созыва и может получить 349 мандатов. Председатель партии также назвал кандидатов на руководящие посты в парламенте. По его словам, 20 из 35 комитетов возглавят единороссы. Кто присутствовал на встрече – в галерее «Ведомостей».



«Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина на должность председателя Госдумы IX созыва. Если он займет пост, то станет первым спикером, который возглавит нижнюю палату в третий раз. На фото – Володин с секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым (слева) и послом России в Белоруссии, председатель высшего совета ЕР Борисом Грызловым (справа). / Андрей Гордеев / Ведомости