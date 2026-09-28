Андрей Никитин может стать вице-премьером

Андрей Никитин может стать вице-премьеромОн сменит на этом посту уходящего в Госдуму Виталия Савельева
Власти обсуждают возможность назначения министра транспорта Андрея Никитина на пост вице-премьера вместо уходящего в Госдуму Виталия Савельева. Об этом «Ведомостям» сказали три собеседника, близких к администрации президента и правительству. Источники говорят о высокой вероятности такого назначения. Указ об отставке Савельева уже подписан.
Вице-премьер Савельев в июне на съезде «Единой России» был включен в предвыборные списки партии. Он занял третье место в региональной группе по Московской области – после губернатора Андрея Воробьева и участницы спецоперации Людмилы Болилой. На заседании высшего и генерального советов партии 24 сентября председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил его на пост вице-спикера Госдумы. Ее первое заседание пройдет 30 сентября.
В правительстве Савельев курировал госпрограмму «Развитие транспортной системы», нацпроекты «Беспилотные авиационные системы» и «Эффективная транспортная система». Он координировал госполитику в области создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через российскую границу, а также курирует регулирование деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспорта. В числе курируемых им ведомств Минтранс, Росавиация, Ространснадзор, Росавтодор и Росморречфлот.
Никитин возглавляет Министерство транспорта с июля 2025 г. Он сменил на этом посту Романа Старовойта. О вероятном повышении министра сообщал РБК. Никитин закончил Государственный университет управления. С 2000 по 2011 гг. работал в коммерческих компаниях, в частности, в группе компаний «Рускомпозит». В 2011 г. возглавил Агентство стратегических инициатив. А в 2017 г. стал губернатором Новгородской области. Отработал на этом посту полтора срока до перехода на пост замминистра транспорта в феврале 2025 г. Через полгода был назначен министром.
Обсуждается несколько кандидатур на замену Никитина в качестве главы Минтранса, говорят источники «Ведомостей». Среди номинантов – заместитель Никитина Александр Шило, отмечают источники «Ведомостей». По словам одного из собеседников, не исключено, что назначен может быть глава департамента транспорта правительства Анатолий Мещеряков.