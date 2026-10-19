Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,365-0,77%CHMK3 175-0,63%CHKZ15 050+0,33%IMOEX2 452,09+1,07%RTSI923,8+1,07%RGBI111,78-0,09%RGBITR771,44+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Володин назначил внеочередное заседание Совета Госдумы на 19 октября

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назначил внеочередное заседание Совета на 12:00 мск 19 октября. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.

В ходе заседания депутаты определят процедуру и порядок рассмотрения кандидатур, представленных председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Речь идет об утверждении четырех заместителей председателя правительства, а также министра транспорта РФ.

19 октября Мишустин внес в Госдуму пять кандидатур на посты в правительстве. Кадровые решения были согласованы с президентом России Владимиром Путиным по итогам их встречи. Перестановки затронут руководство правительства, Минфин, Минтранс и представительство президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что все вице-премьеры России продолжат исполнять свои обязанности до выхода соответствующих указов президента.

Читайте также:Главное о предложенных Мишустиным перестановках в правительстве
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её