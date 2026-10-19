Володин назначил внеочередное заседание Совета Госдумы на 19 октября
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назначил внеочередное заседание Совета на 12:00 мск 19 октября. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.
В ходе заседания депутаты определят процедуру и порядок рассмотрения кандидатур, представленных председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Речь идет об утверждении четырех заместителей председателя правительства, а также министра транспорта РФ.
19 октября Мишустин внес в Госдуму пять кандидатур на посты в правительстве. Кадровые решения были согласованы с президентом России Владимиром Путиным по итогам их встречи. Перестановки затронут руководство правительства, Минфин, Минтранс и представительство президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что все вице-премьеры России продолжат исполнять свои обязанности до выхода соответствующих указов президента.