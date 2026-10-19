Подавший сигнал бедствия самолет S7 приземлился в Омске

30 июня авиакомпания начала расследование обстоятельств инцидента с Boeing 737, который после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Мирный в Якутии. Самолет выполнял рейс Новосибирск – Мирный. На его борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадавших не было.