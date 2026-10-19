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Подавший сигнал бедствия самолет S7 приземлился в Омске

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Пассажирский самолет авиакомпании S7 Airlines, подавший сигнал бедствия во время полета над Казахстаном, совершил посадку в аэропорту Омска. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Самолет Boeing 737-800 выполнял рейс S77099 из Новосибирска в Махачкалу. Вместо прибытия в пункт назначения самолет приземлился в Омске.

19 октября воздушное судно подало сигнал бедствия над Казахстаном. По данным авиакомпании, причиной стала техническая неисправность самолета. Уточнялось, что на борту могут находиться до 189 пассажиров.

30 июня авиакомпания начала расследование обстоятельств инцидента с Boeing 737, который после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Мирный в Якутии. Самолет выполнял рейс Новосибирск – Мирный. На его борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадавших не было.

22 июня самолет авиакомпании «Победа», летевший из Армении в Москву, сел в Махачкале после сигнала бедствия. Рейс DP-856 следовал по маршруту Гюмри – Москва. Boeing подал сигнал бедствия над Дагестаном примерно через час полета, после чего снизился до высоты 3000 м.

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