В сентябре импорт СПГ в Европу снизился на 7,1%

Больше всех сокращение ощутили в Бельгии, Италии, Нидерландах, Польше и Испании, что было частично компенсировано ростом поставок в Хорватию, Францию и Великобританию. ФСЭГ объяснил, что сокращение импорта в Бельгию в основном связано с уменьшением поставок из США, в меньшей степени – из России. Поставки СПГ в Испанию сократились из-за снижения импорта из Алжира и Анголы.