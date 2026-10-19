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В сентябре импорт СПГ в Европу снизился на 7,1%

Наталья Захарова
dpa / picture-alliance / ТАСС
dpa / picture-alliance / ТАСС

В сентябре импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу снизился на 7,1% в годовом натуральном исчислении после роста в августе. Показатель составил 8,3 млн т, сообщается в докладе Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), передает «Прайм».

В докладе говорится, что сокращение в основном было связано со снижением поставок катарского СПГ из-за ограничения на судоходство в Ормузском проливе.

Больше всех сокращение ощутили в Бельгии, Италии, Нидерландах, Польше и Испании, что было частично компенсировано ростом поставок в Хорватию, Францию и Великобританию. ФСЭГ объяснил, что сокращение импорта в Бельгию в основном связано с уменьшением поставок из США, в меньшей степени – из России. Поставки СПГ в Испанию сократились из-за снижения импорта из Алжира и Анголы.

При этом импорт в Хорватию вырос в связи с выходом плавучего терминала на острове Крк на полную мощность. Франция увеличила поставки из России и Испании, а США нарастили экспорт в Великобританию. Совокупный объем импорта газа в Европу из России и Соединенных Штатов в годовом выражении остался стабильным.

7 сентября замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях ВЭФ заявил, что российский СПГ по-прежнему поступает в Евросоюз, но объемы поставок несопоставимо меньше, чем раньше. По его словам, доля России в газовом балансе ЕС ранее достигала 40%.

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