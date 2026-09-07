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Грушко: российский СПГ продолжает поступать в ЕС, но объемы снизились

Инна Шульгина

Российский сжиженный природный газ (СПГ) по-прежнему поступает в Евросоюз (ЕС), но объемы поставок несопоставимо меньше, чем раньше. Об этом замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил «РИА Новости» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Грушко, доля России в газовом балансе ЕС ранее достигала 40%, но сейчас ситуация изменилась.‍

В январе Совет ЕС официально утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и СПГ. Согласно документу, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период.

2 сентября Грушко заявлял на ВЭФе, что отказ от российского газа ударил по экономике европейских стран и благосостоянию их граждан.

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