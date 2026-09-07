Грушко: российский СПГ продолжает поступать в ЕС, но объемы снизились
По словам Грушко, доля России в газовом балансе ЕС ранее достигала 40%, но сейчас ситуация изменилась.
В январе Совет ЕС официально утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и СПГ. Согласно документу, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период.
2 сентября Грушко заявлял на ВЭФе, что отказ от российского газа ударил по экономике европейских стран и благосостоянию их граждан.