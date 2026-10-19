«Авито» восстановило работу сервисов после массового сбоя

По данным сервиса мониторинга Detector404, за последние сутки на работу «Авито» поступило около 10 000 жалоб, из них 119 – за последний час на момент проверки. Пользователи сообщали о проблемах с доступом к сайту, мобильному приложению и личному кабинету. На графике мониторинга зафиксированы резкие всплески обращений.