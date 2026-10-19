«Авито» восстановило работу сервисов после массового сбоя
Ранее в «Авито» объяснили перебои техническими сложностями на стороне одного из провайдеров. «Могут не работать некоторые сервисы. Скоро все восстановим. Приносим извинения», – говорилось в сообщении компании.
По данным сервиса мониторинга Detector404, за последние сутки на работу «Авито» поступило около 10 000 жалоб, из них 119 – за последний час на момент проверки. Пользователи сообщали о проблемах с доступом к сайту, мобильному приложению и личному кабинету. На графике мониторинга зафиксированы резкие всплески обращений.
8 октября пользователи жаловались на недоступность «Авито» во время масштабного сбоя в российском сегменте интернета. Проблемы также затронули сайты СМИ, банков, транспортных компаний и другие онлайн-сервисы.