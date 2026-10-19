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«Авито» восстановило работу сервисов после массового сбоя

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Работа сервисов «Авито» полностью восстановлена после масштабного сбоя, затронувшего сайт и мобильное приложение платформы. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Ранее в «Авито» объяснили перебои техническими сложностями на стороне одного из провайдеров. «Могут не работать некоторые сервисы. Скоро все восстановим. Приносим извинения», – говорилось в сообщении компании.

По данным сервиса мониторинга Detector404, за последние сутки на работу «Авито» поступило около 10 000 жалоб, из них 119 – за последний час на момент проверки. Пользователи сообщали о проблемах с доступом к сайту, мобильному приложению и личному кабинету. На графике мониторинга зафиксированы резкие всплески обращений.

8 октября пользователи жаловались на недоступность «Авито» во время масштабного сбоя в российском сегменте интернета. Проблемы также затронули сайты СМИ, банков, транспортных компаний и другие онлайн-сервисы.

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