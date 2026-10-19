Контейнерооборот владивостокского порта вырос на 15% за девять месяцев
С января по сентябрь Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) обработал более 674 000 TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости контейнеров и пропускной способности портов). Показатель на 15% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в логистической компании Fesco (входит в «Росатом»).
На рост повлиял импортный грузопоток – в основном в Китай. Объем отправки грузов в другие страны вырос на 33% год к году. В летний период ежемесячный контейнерооборот ВМТП превышал 80 000 TEU. Более того, по итогам августа порт установил новый рекорд перевалки, обработав более 84 500 TEU.
Кроме того, за девять месяцев из ВМТП отправилось 1596 контейнерных поездов, что на 26% больше год к году. Объем перевезенных ими грузов вырос на 38%, составив более 247 000 TEU.
«По нашим прогнозам, ситуация на рынке не изменится до конца года, что требует от специалистов логистической сферы максимальной концентрации и профессионализма. Благодаря тому что ВМТП внедряет новые технологии и повышает производительность при обработке судов и отправке по железной дороге, мы сохраняем высокую оперативность работы с грузами», – заявил управляющий директор ВМТП Иван Радченко.
14 июня «Ведомости» со ссылкой на данные «Морцентра» писали, что грузооборот российских морских портов за январь – май 2026 г. составил 369,6 млн т, превысив показатель аналогичного периода прошлого года почти на 4%. Показатель за отчетный период вышел в положительную зону впервые после двух лет спада: в январе – мае 2025 г. грузооборот снизился на 5% до 355,3 млн т, за тот же период 2024 г. – на 3% до 373 млн т. При этом текущий результат уступает пяти месяцам 2023 г. – тогда показатель составил 379 млн т. В годовом выражении грузооборот портов РФ последние пару лет также снижался. В 2025 г. – на 0,4% г/г до 884,5 млн т, в 2024 г. – 886,3 млн т (-2%).