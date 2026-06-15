Российские порты впервые за два года увеличили грузооборот

Российские порты впервые за два года увеличили грузооборотПрирост обеспечили каботажные перевозки, а также перевалка зерна и нефти на Каспии
Грузооборот российских морских портов за январь – май 2026 г. составил 369,6 млн т, превысив показатель аналогичного периода прошлого года почти на 4%. Об этом говорится в данных «Морцентра», опубликованных 11 июня в его Telegram-канале.
Показатель за отчетный период вышел в положительную зону впервые после двух лет спада: в январе – мае 2025 г. грузооборот снизился на 5% до 355,3 млн т, за тот же период 2024 г. – на 3% до 373 млн т. При этом текущий результат уступает пяти месяцам 2023 г. – тогда показатель составил 379 млн т. В годовом выражении грузооборот портов РФ последние пару лет также снижался. В 2025 г. – на 0,4% г/г до 884,5 млн т, в 2024 г. – 886,3 млн т (-2%).
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