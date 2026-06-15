Российские порты впервые за два года увеличили грузооборот

Показатель за отчетный период вышел в положительную зону впервые после двух лет спада: в январе – мае 2025 г. грузооборот снизился на 5% до 355,3 млн т, за тот же период 2024 г. – на 3% до 373 млн т. При этом текущий результат уступает пяти месяцам 2023 г. – тогда показатель составил 379 млн т. В годовом выражении грузооборот портов РФ последние пару лет также снижался. В 2025 г. – на 0,4% г/г до 884,5 млн т, в 2024 г. – 886,3 млн т (-2%).