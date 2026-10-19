Вера Щербина будет исполнять обязанности главы Приморья в случае ухода Кожемяко

В тот же день источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, сообщили о возможном переходе действующего полпреда в ДФО Юрия Трутнева на работу в Кремль. Среди рассматриваемых вариантов – должности помощника президента или заместителя руководителя его администрации. Трутнев занимает пост вице-премьера – полпреда с 2013 г.