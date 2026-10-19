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Вера Щербина будет исполнять обязанности главы Приморья в случае ухода Кожемяко

Анна Виноградова
Росконгресс
Росконгресс

Первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина будет временно исполнять обязанности главы региона, если действующий губернатор Олег Кожемяко покинет свой пост. Об этом сообщили ТАСС в правительстве Приморья.

Щербина возглавляет региональное правительство и координирует работу органов исполнительной власти края. 19 октября она провела планерное совещание, на котором объявила о кадровых назначениях в правительстве Приморья.

19 октября премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру Кожемяко на пост вице-премьера – полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Кандидатура согласована с президентом Владимиром Путиным и направлена на утверждение Госдумы.

В тот же день источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, сообщили о возможном переходе действующего полпреда в ДФО Юрия Трутнева на работу в Кремль. Среди рассматриваемых вариантов – должности помощника президента или заместителя руководителя его администрации. Трутнев занимает пост вице-премьера – полпреда с 2013 г.

Щербина уже исполняла обязанности губернатора после кадрового перехода Кожемяко. В 2018 г. она временно возглавила Сахалинскую область, когда Путин назначил Кожемяко врио губернатора Приморского края. До этого Щербина руководила правительством Сахалинской области с января 2016 г.

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