Рынок акций сделал еще один шаг наверх
По состоянию на 12:00 мск 19 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,22% и составил 2455,67. Индекс РТС вырос на 1,22% и составил 925,14.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
ТМК – 71,08 руб. (+10,21%)
«Акрон» – 18 668 руб. (+6,69%)
Холдинг ВУШ – 39,24 руб. (+6,41%)
«Русгидро» – 0,46 руб. (+5,73%)
«Каршеринг Руссия» – 47,80 руб. (+4,94%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«МД медикал груп» – 1315,10 руб. (-2,74%)
ВИ.ру – 79,75 руб. (-0,93%)
«Татнефть» ао – 625,90 руб. (-0,81%)
«Татнефть» ап – 604,90 руб. (-0,72%)
«Газпром нефть» – 575,05 руб. (-0,43%)
Общий объем торгов составил 71,72 млрд руб..