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Рынок акций сделал еще один шаг наверх

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 19 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,22% и составил 2455,67. Индекс РТС вырос на 1,22% и составил 925,14.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 71,72 млрд руб..

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