Азербайджан передал Украине генераторы в преддверии зимы

Азербайджан оказывает гуманитарную поддержку Украине с начала боевых действий. 6 августа глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил готовность к поставкам природного газа на Украину при возникновении потребности. Он отметил, что азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR уже давно работает на украинском рынке, продолжает активную деятельность в стране и имеет масштабные планы по расширению энергетического сотрудничества.