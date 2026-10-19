Азербайджан передал Украине генераторы в преддверии зимы
Азербайджан передал Киеву 11 генераторов энергии в преддверии зимы, сообщил посол Украины в республике Юрий Гусев в X.
«Наша акция по оказанию помощи продолжается. Призываем представителей бизнеса и всех друзей Украины присоединиться к этой инициативе», – написал он.
Азербайджан оказывает гуманитарную поддержку Украине с начала боевых действий. 6 августа глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил готовность к поставкам природного газа на Украину при возникновении потребности. Он отметил, что азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR уже давно работает на украинском рынке, продолжает активную деятельность в стране и имеет масштабные планы по расширению энергетического сотрудничества.
В январе текущего года Азербайджан направил новый груз помощи, включавший электрооборудование. Ранее республика уже поставляла Украине гуманитарный груз, в том числе энергетическое оборудование на сумму $1 млн.
В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал украинскую сторону «никогда не соглашаться на оккупацию» и подтвердил «неизменную поддержку» территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Украины. В Кремле назвали такую позицию ошибочной, однако отметили, что она не препятствует двусторонним отношениям.