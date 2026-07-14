Кремль назвал позицию Алиева по Украине ошибочной, но не мешающей отношениям

Кремль назвал позицию Алиева по Украине ошибочной, но не мешающей отношениямПесков не согласился с мнением президента Азербайджана о «репрессированных»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ошибочной позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева по Украине. При этом он подчеркнул, что это не повод для того, чтобы бросать тень на двусторонние отношения.
«Что касается позиции, которая президентом Алиевым была выражена, – существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию, позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий. Вместе с тем мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения», – сказал Песков.
Он добавил, что Москва придерживается прагматичного подхода и намерена всемерно развивать отношения с Азербайджаном, последовательно и аргументированно объясняя свою позицию по Украине.
Касаясь упоминаний Алиевым экс-первого замглавы ТАСС Михаила Гусмана и политолога Сергея Маркова (считается в России иноагентом), Песков отметил, что вряд ли можно считать Гусмана «пострадавшим». «Уж такую блестящую карьеру, которую он имел в России, уж те привилегии, которыми он пользовался в России, тот авторитет, который он имел в России, то уважение, которым он пользовался в России, вряд ли он имеет в Азербайджане, между прочим. Это я могу с уверенностью сказать», – заявил представитель Кремля.
Ранее, 13 июля, на IV Шушинском глобальном медиафоруме Алиев призвал Украину «никогда не соглашаться на оккупацию» и подтвердил «неизменную поддержку» территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Украины. Он также в шутку назвал Гусмана и Маркова «пострадавшими» в России за их позитивные высказывания в адрес Азербайджана. Гусман был уволен из ТАСС в июле 2025 г., а Марков в августе 2025 г. был признан Минюстом РФ иностранным агентом.