Кремль назвал позицию Алиева по Украине ошибочной, но не мешающей отношениям

«Что касается позиции, которая президентом Алиевым была выражена, – существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию, позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий. Вместе с тем мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения», – сказал Песков.