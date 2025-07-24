Гусман покинул должность первого заместителя гендиректора ТАСС

Был назначен на должность первого замгендиректора ТАСС в октябре 1999 г. Владимиром Путиным, занимавшем тогда пост премьер-министра РФ. До этого работал вице-президентом международного аналитического агентства «АНКОМ-ТАСС» с 1995 по 1998 г., с июля 1998-го по осень 1999 г. работал начальником управления международного сотрудничества, общественных связей и специальных проектов ИТАР-ТАСС и замгендиректора ИТАР-ТАСС.