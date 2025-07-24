Гусман покинул должность первого заместителя гендиректора ТАСС

Гусман покинул должность первого заместителя гендиректора ТАССОн проработал в структурах агентства около 30 лет
Михаила Гусмана освободили от должности первого заместителя генерального директора ТАСС. Это следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.
Гусман родился 23 января 1950 г. в Баку. В 1970 г. окончил Азербайджанский педагогический институт языков им. М. Ф. Ахундова (сейчас Азербайджанский университет языков). В 1973 г. стал выпускником факультета журналистики Бакинской высшей партийной школы.
Был назначен на должность первого замгендиректора ТАСС в октябре 1999 г. Владимиром Путиным, занимавшем тогда пост премьер-министра РФ. До этого работал вице-президентом международного аналитического агентства «АНКОМ-ТАСС» с 1995 по 1998 г., с июля 1998-го по осень 1999 г. работал начальником управления международного сотрудничества, общественных связей и специальных проектов ИТАР-ТАСС и замгендиректора ИТАР-ТАСС.
Является автором и ведущим телевизионного цикла «Формула власти», председателем российского комитета Международной программы развития коммуникации (МПРК) ЮНЕСКО и постоянным докладчиком программы.
Также является вице-президентом Всемирного совета информационных агентств, ответственным секретарем Всемирной ассоциации русской прессы, членом правления московского отделения Союза журналистов России и членом комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.