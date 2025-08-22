Минюст признал иноагентом политолога Сергея Маркова

Перечень иноагентов пополнили и протоирей Андрей Кордочкин, запрещенный в священнослужении Русской православной церковью (РПЦ). С 2019 г. служил ключарем собора и секретарем Мадридской и Лиссабонской епархии Московского патриархата. Выступал против российской спецоперации, в связи с чем был запрещен в служении в начале 2023 г.