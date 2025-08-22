Минюст признал иноагентом политолога Сергея Маркова

Минюст признал иноагентом политолога Сергея МарковаПеречень также пополнили протоиерей Андрей Кордочкин и канал «Алиф ТВ»
Политолога Сергея Маркова внесли в реестр иностранных агентов Минюста. Это следует из сообщения на сайте министерства.
Основанием стало «участие в создании и распространении» сообщений и материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Также причиной включения стали комментарии эксперта на «площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентом». «Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», – говорится в сообщении.
Марков сказал «Ведомостям», что внесение в реестр является неожиданностью. По его словам, он не иноагент, а «законопослушный, патриотически ориентированный гражданин, что всем хорошо известно».
По словам Маркова, он намерен и дальше работать в России. Также он выразил намерение обжаловать этот статус.
Перечень иноагентов пополнили и протоирей Андрей Кордочкин, запрещенный в священнослужении Русской православной церковью (РПЦ). С 2019 г. служил ключарем собора и секретарем Мадридской и Лиссабонской епархии Московского патриархата. Выступал против российской спецоперации, в связи с чем был запрещен в служении в начале 2023 г.
Минюст также включил в свой реестр блогера Дмитрия Нюберга, бурятскую активистку Раджану Дугарову, проект по изданию книг на русском языке за границей «Тамиздат» и канал о жизни мусульман «Алиф ТВ».
В России статус иностранного агента существует с 2012 г. Получение такого статуса влечет лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу и участие в выборах, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Кроме того, гражданам, которые считаются иноагентами, оформляют отдельные специальные счета для получения дохода от творческой деятельности.