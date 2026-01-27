Газета
Азербайджан направил Украине электрооборудование

Ведомости

Азербайджан отправил новый груз гуманитарной помощи для Украины – в него вошло электрооборудование. Об этом сообщило агентство Azertag.

Отправка гумпомощи проводится по распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Баку регулярно отправляет гумпомощь Украине. Последний транш был проведен 21 января – тогда Азербайджан направил республике партию гумпомощи в том числе на энергетическое оборудование в размере $1 млн. Столько же Азербайджан выделял Украине год назад, в феврале 2025 г.

14 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении режима ЧС в украинской энергетике. 

