Азербайджан направил Украине электрооборудование

Баку регулярно отправляет гумпомощь Украине. Последний транш был проведен 21 января – тогда Азербайджан направил республике партию гумпомощи в том числе на энергетическое оборудование в размере $1 млн. Столько же Азербайджан выделял Украине год назад, в феврале 2025 г.