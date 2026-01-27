Азербайджан направил Украине электрооборудование
Азербайджан отправил новый груз гуманитарной помощи для Украины – в него вошло электрооборудование. Об этом сообщило агентство Azertag.
Отправка гумпомощи проводится по распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Баку регулярно отправляет гумпомощь Украине. Последний транш был проведен 21 января – тогда Азербайджан направил республике партию гумпомощи в том числе на энергетическое оборудование в размере $1 млн. Столько же Азербайджан выделял Украине год назад, в феврале 2025 г.
14 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении режима ЧС в украинской энергетике.