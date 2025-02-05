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Азербайджан выделил $1 млн на гуманитарную помощь Украине

Ведомости

Азербайджан выделил $1 млн на оказание гуманитарной помощи Украине. Об этом стало известно из указа президента страны Ильхама Алиева, который размещен на сайте главы государства.

Из документа следует, что средства будут направлены на электрооборудование, произведенное в Азербайджане.

Денежные средства будут выделены из резервного фонда президента Азербайджана, который предусмотрен государственным бюджетом республики на 2025 г.

Кроме того, на сайте указано, что отношения Украины и Азербайджана строятся на основе дружбы и партнерства.

В августе 2024 г. президент России Владимир Путин посетил Азербайджан, где встретился с лидером страны. Они подписали три соглашения и три меморандума, а также огласили совместное заявление.

8 октября прошлого года Путин на встрече с Алиевым указал, что отношения России и Азербайджана развиваются позитивно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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