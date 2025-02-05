Азербайджан выделил $1 млн на гуманитарную помощь Украине
Азербайджан выделил $1 млн на оказание гуманитарной помощи Украине. Об этом стало известно из указа президента страны Ильхама Алиева, который размещен на сайте главы государства.
Из документа следует, что средства будут направлены на электрооборудование, произведенное в Азербайджане.
Денежные средства будут выделены из резервного фонда президента Азербайджана, который предусмотрен государственным бюджетом республики на 2025 г.
Кроме того, на сайте указано, что отношения Украины и Азербайджана строятся на основе дружбы и партнерства.
В августе 2024 г. президент России Владимир Путин посетил Азербайджан, где встретился с лидером страны. Они подписали три соглашения и три меморандума, а также огласили совместное заявление.
8 октября прошлого года Путин на встрече с Алиевым указал, что отношения России и Азербайджана развиваются позитивно.