О чем договорились лидеры Азербайджана и России в Баку

На этих переговорах делегации сделали основной акцент на вопросах энергетического и торгово-экономического сотрудничества, отмечает специалист по Кавказу и Центральной Азии Андрей Арешев. По его словам, Москва и Баку долгое время ведут консультации на уровне глав государств и правительственных ведомств о возвращении российских энергоресурсов под видом азербайджанских на европейские рынки. «Поэтому не случайно стороны заключили соглашение о сотрудничестве в инвестиционной сфере, а российский президент упомянул решение по совместному производству танкеров, которые, вероятно, будут ориентированы на рынки Евросоюза», – сказал эксперт.