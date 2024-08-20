О чем договорились лидеры Азербайджана и России в Баку

О чем договорились лидеры Азербайджана и России в БакуВ центре внимания были вопросы экономики
Россия и Азербайджан в ходе визита российского президента Владимира Путина в Баку 19 августа подписали три соглашения и три меморандума (опубликованы на сайте Кремля) и огласили совместное заявление. Церемония подписания документов состоялась в резиденции азербайджанского президента «Загульба» на берегу Каспийского моря.
Межправительственные соглашения о сотрудничестве касаются сфер пищевой безопасности, карантина и защиты растений, а также области здравоохранения, медобразования и науки. Также стороны одобрили меморандумы о взаимопонимании по вопросам инспекции труда, изменения климата, а также меморандум о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана.
В совместном заявлении говорится о договоренности стран продолжать укреплять межгосударственные связи на основе принципов международного права и о важности Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами от февраля 2022 г. Также в заявлении подчеркивается важная роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС; Азербайджан – партнер по диалогу организации), российская сторона при этом поддержала повышение статуса Баку в этой организации, «как и его интерес к сотрудничеству в БРИКС».
Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев отметили важность сотрудничества в области создания международного транспортного коридора Север – Юг. Они также договорились общими усилиями подготовиться к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне в 2025 г. Кроме того, Москва и Баку планируют строить совместно танкеры класса «река – море» для перевозки нефтепродуктов. Россия – третий торговый партнер Азербайджана после Италии и Турции. За первые полгода 2024 г. товарооборот России и Азербайджана вырос более чем на 5% и составил $2,5 млрд, следует из данных азербайджанского госкомстата.
На этих переговорах делегации сделали основной акцент на вопросах энергетического и торгово-экономического сотрудничества, отмечает специалист по Кавказу и Центральной Азии Андрей Арешев. По его словам, Москва и Баку долгое время ведут консультации на уровне глав государств и правительственных ведомств о возвращении российских энергоресурсов под видом азербайджанских на европейские рынки. «Поэтому не случайно стороны заключили соглашение о сотрудничестве в инвестиционной сфере, а российский президент упомянул решение по совместному производству танкеров, которые, вероятно, будут ориентированы на рынки Евросоюза», – сказал эксперт.
Как считает политолог Артур Атаев, в рамках углубления сотрудничества с Москвой Баку, вероятно, усилит участие в евразийских экономических проектах, в частности в рамках ШОС и БРИКС. «Полноправное членство Азербайджана в этих организациях отвечает национальным интересам страны с точки зрения продвижения своих экономических интересов и участия в глобальных инфраструктурных проектах. Поэтому это движение в сторону Глобального Юга – закономерный шаг азербайджанского руководства», – считает эксперт.
В ходе диалога главы государств также коснулись вопросов региональной безопасности и армяно-азербайджанского урегулирования. По словам Путина, Россия готова помочь в подписании мира между Баку и Ереваном. Кроме того, Путин добавил, что после своего визита он свяжется с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и расскажет ему об итогах переговоров.
Процесс урегулирования армяно-азербайджанского конфликта имеет свою логику и теперь слабо зависит от участия Москвы, продолжает Арешев. «Переговоры по большей части идут в двустороннем формате. Да, российская сторона предлагает свои посреднические услуги, но учитывая, что межправительственные рабочие комиссии не собирались уже давно, эти предложения скорее дань вежливости», – полагает эксперт.