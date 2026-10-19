От горного инженера до вице-премьера: кто такой Юрий Трутнев

От горного инженера до вице-премьера: кто такой Юрий Трутнев70-летний чиновник покидает пост полномочного представителя президента в ДФО
Вице-премьер – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев покидает правительство после 13 лет службы. Его место займет губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По информации «Ведомостей», сам Трутнев может перейти на новую должность в Кремле. Подробнее о том, чем он известен, – в справке «Ведомостей».
Юрий Трутнев родился 1 марта 1956 г. в Перми в семье нефтяников. В 1978 г. окончил Пермский политехнический институт (ныне Пермский национальный исследовательский политехнический университет) по специальности «горный инженер».
Начало карьеры: нефтяная отрасль и комсомол
Еще во время учебы Трутнев проходил практику в качестве помощника бурильщика и оператора по добыче нефти и газа, а после выпуска устроился в Пермский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности, где был сначала инженером, а затем – младшим научным сотрудником.
В 1981 г. Трутнев сменил карьерный вектор и стал инструктором отдела комсомольских организаций в пермском городском и областном комитетах Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). В 1986 г. занял пост зампредседателя комитета по делам спорта исполкома Пермского областного совета депутатов трудящихся.
Бизнес в конце 1980‑х и в 1990‑е
В 1988 г. основал кооператив «Контакт», который поставлял силовые тренажеры. «Главное мое впечатление от того периода – нереальная степень свободы», – комментировал он позднее переход с госслужбы в бизнес. Параллельно он работал замгендиректора совместного советско‑швейцарского туристического предприятия «Евразия».
В 1990-е Трутнев был сначала гендиректором предприятия «ЭКС лимитед», которое занималось импортом продуктов питания, а в 1996 г. возглавил АО «Э.К.С. Интернешнл», объединившее компании группы «ЭКС».
Работа в Перми
Тогда же стартовала и его политическая карьера. В 1994–1996 гг. был депутатом Пермской городской думы и законодательного собрания Пермской области, где возглавил комитет по экономической политике. А в 1996 г. Трутнев избрался на пост мэра Перми, набрав 61,42% голосов.
В 2000 г. Трутнев возглавил Пермскую область, заручившись поддержкой 51,48% жителей региона. В период его губернаторства прошел референдум об объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, в результате в 2005 г. был образован новый субъект РФ – Пермский край.
Карьера в федеральном правительстве
В 2004 г. Трутнева назначили министром природных ресурсов РФ сначала в правительстве Михаила Фрадкова, а в 2007 г. – Виктора Зубкова. В мае 2008 г. возглавил министерство природных ресурсов и экологии в кабинете Владимира Путина.
После возвращения Путина в президентское кресло в 2012 г. Трутнев занял должность его помощника и занимался вопросами по линии Государственного совета РФ. Но уже в августе 2013 г. вновь вернулся в правительство, став зампредседателя – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. Сам он рассказывал, что впервые побывал на Дальнем Востоке в 2004 г. Назначение совпало с крупнейшим за последний век наводнением в Хабаровском крае, Амурской области и ЕАО, в результате которого жилья лишились 12 000 семей. На этом посту Трутнев проработал в правительствах Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина. По его словам, примерно половину рабочего времени он проводит в Москве, а вторую – в командировках.
Трутнев входит в Совет безопасности РФ, совет при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, а также высший совет «Единой России». Он возглавляет совет по защите национальных интересов РФ в Арктике, является зампредом Морской коллегии РФ и руководит правительственной комиссией по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.
Награды и личная жизнь
Трутнев является кавалером орденов «Почета» (1998) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2016). Награжден медалями П. А. Столыпина II и I степеней (2011 и 2016).
В 2006 г. женился на Наталье Петровой. У пары трое сыновей и две дочери. Увлекается автогонками, восточными единоборствами (с 2011 г. является сопредседателем Всемирного союза кекусинкай).