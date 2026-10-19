От горного инженера до вице-премьера: кто такой Юрий Трутнев

После возвращения Путина в президентское кресло в 2012 г. Трутнев занял должность его помощника и занимался вопросами по линии Государственного совета РФ. Но уже в августе 2013 г. вновь вернулся в правительство, став зампредседателя – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. Сам он рассказывал, что впервые побывал на Дальнем Востоке в 2004 г. Назначение совпало с крупнейшим за последний век наводнением в Хабаровском крае, Амурской области и ЕАО, в результате которого жилья лишились 12 000 семей. На этом посту Трутнев проработал в правительствах Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина. По его словам, примерно половину рабочего времени он проводит в Москве, а вторую – в командировках.