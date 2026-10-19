Совет Госдумы соберется 19 октября на экстренное заседание

Госдума получила полномочия по утверждению вице-премьеров и министров в 2020 г. после внесения поправок в Конституцию. Председатель правительства вносит соответствующее представление в нижнюю палату парламента. После этого кандидат в члены правительства проводит встречи с фракциями и с профильным думским комитетом, а затем выступает на пленарном заседании, где депутаты голосуют по его кандидатуре. После этого президент подписывает указ о назначении члена правительства.