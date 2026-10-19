Совет Госдумы соберется 19 октября на экстренное заседание

Совет Госдумы соберется 19 октября на экстренное заседаниеВ ближайшее время предстоят точечные изменения в правительстве
В Госдуме 19 октября ожидают документы, связанные с изменениями в правительстве. Об этом сообщили четыре собеседника «Ведомостей», близких к Госдуме и администрации президента (АП). По их словам, для этого в полдень соберут внеплановый совет Госдумы, на котором будут представлены соответствующие предложения. Еще одно заседание совета запланировано на 14.00.
Сегодня стало известно о перестановках в правительстве. Согласно Конституции, с 2020 г. председатель правительства должен вносить на утверждение Госдумы кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров (кроме силовых и главы МИД).
О проведении внеплановых заседаний думского руководства депутатам сообщили в выходные, поделились собеседники на Охотном ряду. Повестку официально не разглашали, уточнили два депутата.
Кадровых решений на Охотном ряду ждали давно. После перехода Виталия Савельева с поста вице-премьера в Госдуму на должность вице-спикера обсуждалось, что его может заменить в этой должности министр транспорта Андрей Никитин. Кроме того, источники говорили, что необходимость кадровых решений может быть связана со сменой вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, вице-премьера – полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и цепочкой иных перестановок.
Госдума получила полномочия по утверждению вице-премьеров и министров в 2020 г. после внесения поправок в Конституцию. Председатель правительства вносит соответствующее представление в нижнюю палату парламента. После этого кандидат в члены правительства проводит встречи с фракциями и с профильным думским комитетом, а затем выступает на пленарном заседании, где депутаты голосуют по его кандидатуре. После этого президент подписывает указ о назначении члена правительства.
Впервые нижняя палата применила эти полномочия в ноябре 2020 г. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых министров: министром транспорта стал Виталий Савельев, министром природных ресурсов – Александр Козлов, главой Минвостокразвития – Алексей Чекунков, министром энергетики – Николай Шульгинов, министром строительства и ЖКХ – Ирек Файзуллин. Александр Новак перешел с поста министра энергетики на должность вице-премьера.
После больших электоральных циклов часто бывают точечные кадровые корректировки в исполнительной и законодательной власти, отмечает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Поправки в Конституцию усилили роль Госдумы в процессе формирования власти. И все последние назначения членов правительства проходят в соответствии с установленной процедурой, в которой участвует нижняя палата. В дальнейшем это сказывается на взаимодействии Госдумы и правительства», – добавляет он.