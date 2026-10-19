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Жапаров рассказал о предложении оппозиции устроить революцию в Казахстане

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов в 2020 г. предлагал президенту Киргизии Садыру Жапарову использовать территорию республики для подготовки революции в Казахстане. Об этом Жапаров сообщил в интервью порталу super.kg.

По словам киргизского лидера, во время октябрьских событий 2020 г. его бывший соратник Мелис Аспеков передал ему телефон, по которому позвонил Аблязов. Тот похвалил революцию в Киргизии и предложил организовать аналогичные события в Казахстане.

«Я ответил ему всего двумя словами: "Во-первых, я не вмешиваюсь в политику соседних стран. Во-вторых, я не буду портить отношения с Казахстаном из-за вас", – подчеркнул Жапаров. По его словам, разговор длился около двух минут. Президент также опроверг утверждение, что просил у Аблязова деньги.

20 октября 2020 г. бывший глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку на фоне протестных акций в республике. Они начались 5 октября после проведения парламентских выборов. Люди потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов незаконными. 28 января 2021 г. новый президент Киргизии Жапаров официально вступил в должность.

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