Жапаров рассказал о предложении оппозиции устроить революцию в Казахстане
Казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов в 2020 г. предлагал президенту Киргизии Садыру Жапарову использовать территорию республики для подготовки революции в Казахстане. Об этом Жапаров сообщил в интервью порталу super.kg.
По словам киргизского лидера, во время октябрьских событий 2020 г. его бывший соратник Мелис Аспеков передал ему телефон, по которому позвонил Аблязов. Тот похвалил революцию в Киргизии и предложил организовать аналогичные события в Казахстане.
«Я ответил ему всего двумя словами: "Во-первых, я не вмешиваюсь в политику соседних стран. Во-вторых, я не буду портить отношения с Казахстаном из-за вас", – подчеркнул Жапаров. По его словам, разговор длился около двух минут. Президент также опроверг утверждение, что просил у Аблязова деньги.
20 октября 2020 г. бывший глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку на фоне протестных акций в республике. Они начались 5 октября после проведения парламентских выборов. Люди потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов незаконными. 28 января 2021 г. новый президент Киргизии Жапаров официально вступил в должность.