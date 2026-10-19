Жапаров рассказал о предложении оппозиции устроить революцию в Казахстане

«Я ответил ему всего двумя словами: "Во-первых, я не вмешиваюсь в политику соседних стран. Во-вторых, я не буду портить отношения с Казахстаном из-за вас", – подчеркнул Жапаров. По его словам, разговор длился около двух минут. Президент также опроверг утверждение, что просил у Аблязова деньги.