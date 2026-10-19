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Главная / Экономика /

Володин предложил отменить льготный НДС на деликатесы

Сергей Пахомов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В перечень продуктов, которые не подпадают под льготную ставку НДС в 10%, могут войти устрицы и другие деликатесы. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводятся в Telegram-канале парламента.

«Мы это предлагали ранее. Надо принимать решение, это не детское питание», – подчеркнул Володин.

5 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что отмена льготной ставки НДС на деликатесные продукты, включая устрицы, омары, лангустины и лобстеры, может обеспечить федеральному бюджету около 6 млрд руб. дополнительных поступлений. Она отметила, что  сейчас на ряд деликатесных товаров распространяется ставка НДС 10% вместо базовой ставки 22%. 

2 октября «Ведомости» сообщали, что наиболее «прибыльным» для бюджета налогом в 2027 г. останется НДС. Власти планируют собрать чуть более 20 трлн руб. В следующие два года поступления, согласно проектировкам, продолжат расти и составят 21,2 трлн и 22,7 трлн руб. соответственно. Ожидается, что так называемый внутренний НДС (тот, который платится с операций в России) увеличится за счет общего роста ВВП. При этом прирост ввозного НДС (взимается с импорта) почти на 1 трлн по сравнению с 2026 г. (c 4,6 трлн до 5,5 трлн) будет обеспечен в том числе за счет налоговой донастройки законодательства.

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