Володин предложил отменить льготный НДС на деликатесы

2 октября «Ведомости» сообщали, что наиболее «прибыльным» для бюджета налогом в 2027 г. останется НДС. Власти планируют собрать чуть более 20 трлн руб. В следующие два года поступления, согласно проектировкам, продолжат расти и составят 21,2 трлн и 22,7 трлн руб. соответственно. Ожидается, что так называемый внутренний НДС (тот, который платится с операций в России) увеличится за счет общего роста ВВП. При этом прирост ввозного НДС (взимается с импорта) почти на 1 трлн по сравнению с 2026 г. (c 4,6 трлн до 5,5 трлн) будет обеспечен в том числе за счет налоговой донастройки законодательства.