Матвиенко: отмена льгот по НДС на устриц и омаров даст бюджету 6 млрд
Отмена льготной ставки НДС на деликатесные продукты, включая устрицы, омары, лангустины и лобстеры, может обеспечить федеральному бюджету около 6 млрд руб. дополнительных поступлений. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг.
По ее словам, сейчас на ряд деликатесных товаров распространяется ставка НДС 10% вместо базовой ставки 22%. Матвиенко призвала активнее проводить инвентаризацию налоговых льгот и рассмотреть возможность отмены этой преференции.
Председатель СФ отметила, что дополнительные доходы можно было бы направить на социальные объекты. В частности, она заявила, что на 6 млрд руб. можно построить две новые школы или детскую больницу.
Матвиенко также заявила, что отмена льготы существенно не повлияет на потребителей деликатесов, поскольку повышение налоговой нагрузки придется на относительно узкий сегмент рынка.
5 октября «Ведомости» со ссылкой на документ «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг.» писали, что по итогам анализа в рассмотренных отраслях от 16,7 до 31% выручки приходится на «красных» налогоплательщиков: льготы и другие меры поддержки позволяют компаниям получать «сверхдоходность». По подсчетам Минфина, общий объем мер государственной поддержки с 2022 по 2025 г. увеличился с 22,2 млрд до 154,5 млрд руб., т. е. ее объемы возросли в 7 раз. В основном такой результат был обеспечен за счет увеличения суммы налоговых льгот по НДС.
2 октября «Ведомости» сообщали, что наиболее «прибыльным» для бюджета налогом в 2027 г. останется НДС. Власти планируют собрать чуть более 20 трлн руб. В следующие два года поступления, согласно проектировкам, продолжат расти и составят 21,2 трлн и 22,7 трлн руб. соответственно. Ожидается, что так называемый внутренний НДС (тот, который платится с операций в России) увеличится за счет общего роста ВВП. При этом прирост ввозного НДС (взимается с импорта) почти на 1 трлн по сравнению с 2026 г. (c 4,6 трлн до 5,5 трлн) будет обеспечен в том числе за счет налоговой донастройки законодательства.