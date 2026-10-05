Минфин оценил эффективность отраслевых налоговых льгот

Минфин оценил эффективность отраслевых налоговых льготСейчас особые фискальные условия действуют для компаний общепита, туризма, информационных технологий и радиоэлектроники
Минфин проанализировал влияние налоговых льгот на деятельность плательщиков из отраслей общественного питания, туризма, информационных технологий и радиоэлектроники. Это следует из материала к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг.», с которым ознакомились «Ведомости». Документ вместе с проектом федерального бюджета правительство 1 октября внесло в Госдуму.
По итогам анализа в рассмотренных отраслях от 16,7 до 31% выручки приходится на «красных» налогоплательщиков: льготы и другие меры поддержки позволяют компаниям получать «сверхдоходность», считает министерство.
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