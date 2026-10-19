Банк России купил юани на 12,1 млрд рублей
Банк России купил на внутреннем рынке юани на сумму 12,1 млрд руб. Регулятор опубликовал соответствующие данные на сайте.
Расчет проходил 16 октября.
С расчетами 15 октября объем покупки валюты составлял 12,2 млрд руб., а 14 октября – 12,1 млрд руб.
14 октября юань по официальному курсу Центробанка стоил 12,5 руб., 15 октября – 12,54 руб., а 16 октября – снова 12,5 руб.
5 октября Минфин РФ сообщил, что направит 279,42 млрд руб. на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Операции будут проводиться с 7 октября по 6 ноября. Ежедневный объем покупок составит в эквиваленте 12,7 млрд руб.
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре Минфин оценивает в 289,46 млрд руб. При этом по итогам сентября отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема составило -10,04 млрд руб.