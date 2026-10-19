Банк России купил юани на 12,1 млрд рублей

5 октября Минфин РФ сообщил, что направит 279,42 млрд руб. на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Операции будут проводиться с 7 октября по 6 ноября. Ежедневный объем покупок составит в эквиваленте 12,7 млрд руб.