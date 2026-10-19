Володин поддержал идею повысить налоги для золотодобывающих компаний
В Государственной думе считают обоснованным предложение Счетной палаты России повысить налоговую нагрузку на золотодобычу при введении налога на сверхдоходы и перейти от разовых сборов к системному налогообложению отрасли. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, дополнительные доходы федерального бюджета необходимы в том числе для расширения мер социальной поддержки. Володин подчеркнул, что государство полностью выполняет обязательства перед гражданами, однако для дальнейшего увеличения поддержки требуется укреплять доходную базу бюджета, в том числе за счет справедливого налогообложения золотодобывающей отрасли.
В заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. необходимость пересмотра налогообложения связывается с устойчивым многолетним ростом мировых цен на золото. Контрольный орган также указывает на важность справедливого распределения дополнительных доходов между государством и недропользователями.
Кроме того, Володин предложил рассмотреть рекомендацию Счетной палаты о расширении перечня товаров, не подпадающих под льготную ставку НДС в 10%. В частности, речь идет об устрицах и других деликатесах.
24 сентября Минфин внес в правительство РФ законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих изъятие сверхдоходов у производителей цветных металлов, золота и удобрений. Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявляли, что это может принести бюджету 100–200 млрд руб. 5 октября Силуанов заявил, что Минфин обсудил проект с представителями бизнеса и смог найти компромисс. Силуанов отметил, что этот вопрос сильно волновал предпринимателей.
Глава РСПП Александр Шохин 6 октября предлагал временно повысить налог на прибыль для всех компаний на 0,5–1 п. п. вместо введения налога на сверхдоход.
16 октября «Ведомости» сообщали, что в разработанном Минфином законопроекте уточняется, что налог будет начисляться в том случае, если средняя цена на полезное ископаемое на мировом рынке в 2026 г. будет превышать базовый уровень более чем на 10%. В этом году базовой будет считаться средняя цена за 2025 г. Для расчета налога за 2027 и 2028 гг. базовая цена будет соответствовать средней цене 2025 г., проиндексированной на 10 и 21% соответственно. Счетная палата 12 октября позитивно оценила идею таких изъятий, но увидела необходимость в переходе от применения единовременных мер к системной перестройке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).