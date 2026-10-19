Володин поддержал идею повысить налоги для золотодобывающих компаний

16 октября «Ведомости» сообщали, что в разработанном Минфином законопроекте уточняется, что налог будет начисляться в том случае, если средняя цена на полезное ископаемое на мировом рынке в 2026 г. будет превышать базовый уровень более чем на 10%. В этом году базовой будет считаться средняя цена за 2025 г. Для расчета налога за 2027 и 2028 гг. базовая цена будет соответствовать средней цене 2025 г., проиндексированной на 10 и 21% соответственно. Счетная палата 12 октября позитивно оценила идею таких изъятий, но увидела необходимость в переходе от применения единовременных мер к системной перестройке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).