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Главная / Экономика /

Володин поддержал идею повысить налоги для золотодобывающих компаний

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Государственной думе считают обоснованным предложение Счетной палаты России повысить налоговую нагрузку на золотодобычу при введении налога на сверхдоходы и перейти от разовых сборов к системному налогообложению отрасли. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, дополнительные доходы федерального бюджета необходимы в том числе для расширения мер социальной поддержки. Володин подчеркнул, что государство полностью выполняет обязательства перед гражданами, однако для дальнейшего увеличения поддержки требуется укреплять доходную базу бюджета, в том числе за счет справедливого налогообложения золотодобывающей отрасли.

В заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. необходимость пересмотра налогообложения связывается с устойчивым многолетним ростом мировых цен на золото. Контрольный орган также указывает на важность справедливого распределения дополнительных доходов между государством и недропользователями.

Кроме того, Володин предложил рассмотреть рекомендацию Счетной палаты о расширении перечня товаров, не подпадающих под льготную ставку НДС в 10%. В частности, речь идет об устрицах и других деликатесах.

24 сентября Минфин внес в правительство РФ законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих изъятие сверхдоходов у производителей цветных металлов, золота и удобрений. Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявляли, что это может принести бюджету 100–200 млрд руб. 5 октября Силуанов заявил, что Минфин обсудил проект с представителями бизнеса и смог найти компромисс. Силуанов отметил, что этот вопрос сильно волновал предпринимателей.

Глава РСПП Александр Шохин 6 октября предлагал временно повысить налог на прибыль для всех компаний на 0,5–1 п. п. вместо введения налога на сверхдоход.

16 октября «Ведомости» сообщали, что в разработанном Минфином законопроекте уточняется, что налог будет начисляться в том случае, если средняя цена на полезное ископаемое на мировом рынке в 2026 г. будет превышать базовый уровень более чем на 10%. В этом году базовой будет считаться средняя цена за 2025 г. Для расчета налога за 2027 и 2028 гг. базовая цена будет соответствовать средней цене 2025 г., проиндексированной на 10 и 21% соответственно. Счетная палата 12 октября позитивно оценила идею таких изъятий, но увидела необходимость в переходе от применения единовременных мер к системной перестройке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

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