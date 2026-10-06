Шохин предложил альтернативу налогу на сверхприбыль
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Минфину РФ временно повысить налог на прибыль для всех компаний на 0,5–1 п. п. вместо введения налога на сверхдоход (windfall tax) для ГМК. Об этом РБК сообщил глава РСПП Александр Шохин.
Таким образом он прокомментировал заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова о компромиссе в вопросе налога на сверхприбыль, который удалось найти с представителями бизнеса. По словам Шохина, РСПП понимает важность балансировки бюджета, а предприниматели готовы участвовать в поиске решений для обеспечения дополнительных доходов бюджета.
«Я бы не стал говорить, что окончательный компромисс уже найден и все параметры согласованы», – заявил глава РСПП.
Предложение по увеличению налога на прибыль Шохин объяснил тем, что налоговая нагрузка неизбежна, поэтому следует отдать предпочтение общефискальным мерам, которые равномерно распределят нагрузку на экономику.
5 октября Силуанов заявил, что внесенный в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль для компаний горно-металлургического сектора позволит сгладить резкие изменения налоговых платежей из-за колебаний цен. По его словам, Минфин обсудил проект с представителями бизнеса и смог найти компромисс. Глава Минфина подчеркнул, что этот вопрос сильно волновал предпринимателей.