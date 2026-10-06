Шохин предложил альтернативу налогу на сверхприбыль

5 октября Силуанов заявил, что внесенный в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль для компаний горно-металлургического сектора позволит сгладить резкие изменения налоговых платежей из-за колебаний цен. По его словам, Минфин обсудил проект с представителями бизнеса и смог найти компромисс. Глава Минфина подчеркнул, что этот вопрос сильно волновал предпринимателей.