Силуанов рассказал о найденном компромиссе по налогу на сверхдоходы

«Очень хорошую работу провели, встретились с бизнесом, нашли компромисс по налогу на сверхдоход», – заявил министр (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что для компаний, у которых из-за ценовых всплесков в отдельном году значительно увеличивается сумма налога, предусмотрен механизм ее сглаживания.