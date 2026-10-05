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Главная / Экономика /

Силуанов рассказал о найденном компромиссе по налогу на сверхдоходы

Сергей Пахомов
Пресс-служба Совета Федерации
Пресс-служба Совета Федерации

Внесенный в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль (windfall tax) для компаний горно-металлургического сектора позволит сгладить резкие изменения налоговых платежей из-за колебаний цен. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов журналистам в Совете Федерации.

По его словам, Минфин обсудил проект с представителями бизнеса и смог найти компромисс. Силуанов отметил, что этот вопрос сильно волновал предпринимателей.

«Очень хорошую работу провели, встретились с бизнесом, нашли компромисс по налогу на сверхдоход», – заявил министр (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что для компаний, у которых из-за ценовых всплесков в отдельном году значительно увеличивается сумма налога, предусмотрен механизм ее сглаживания.

24 сентября Минфин внес в правительство РФ законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих изъятие сверхдоходов у производителей цветных металлов, золота и удобрений. Опрошенные «Ведомостями» эксперты сообщили, что это может принести бюджету 100–200 млрд руб.

17 апреля аналитики Газпромбанка предупредили о том, что уплата налога на сверхприбыль в 2026 г. приведет к снижению совокупной чистой прибыли российских публичных компаний в среднем на 10%, или на 450–500 млрд руб.

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