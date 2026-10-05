Силуанов рассказал о найденном компромиссе по налогу на сверхдоходы
Внесенный в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль (windfall tax) для компаний горно-металлургического сектора позволит сгладить резкие изменения налоговых платежей из-за колебаний цен. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов журналистам в Совете Федерации.
По его словам, Минфин обсудил проект с представителями бизнеса и смог найти компромисс. Силуанов отметил, что этот вопрос сильно волновал предпринимателей.
«Очень хорошую работу провели, встретились с бизнесом, нашли компромисс по налогу на сверхдоход», – заявил министр (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что для компаний, у которых из-за ценовых всплесков в отдельном году значительно увеличивается сумма налога, предусмотрен механизм ее сглаживания.
24 сентября Минфин внес в правительство РФ законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих изъятие сверхдоходов у производителей цветных металлов, золота и удобрений. Опрошенные «Ведомостями» эксперты сообщили, что это может принести бюджету 100–200 млрд руб.
17 апреля аналитики Газпромбанка предупредили о том, что уплата налога на сверхприбыль в 2026 г. приведет к снижению совокупной чистой прибыли российских публичных компаний в среднем на 10%, или на 450–500 млрд руб.