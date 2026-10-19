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Politico: НАТО обсудит потребности в вооружениях на случай конфликта с Россией

Ксения Наумчик
NATO / Flickr
NATO / Flickr

Страны НАТО в октябре начнут обсуждать потребности в военных силах и вооружениях в рамках планирования обороны на случай возможного конфликта с Россией. Переговоры также затронут финансирование оборонных планов альянса, сообщило Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, участники альянса намерены определить целевые показатели боеспособности на 2029 г. Каждая страна должна будет оценить, какие военные подразделения и технику она сможет предоставить в случае конфликта.

Как пишет Politico, одним из направлений обсуждения станет возможность оказания обычной военной поддержки союзникам, обладающим ядерным оружием, включая США и Великобританию. Кроме того, страны НАТО рассмотрят возможные последствия пересмотра Вашингтоном американского военного присутствия в Европе. В таком случае европейским государствам, вероятно, придется искать способы восполнить недостающие военные возможности, что может осложнить распределение расходов на фоне ограниченных национальных бюджетов.

Также планируется уделить больше внимания южному и юго-восточному флангам альянса. Еще одной темой станет соотношение инвестиций в беспилотные системы и традиционные виды вооружений.

При этом 14 октября генсекретарь НАТО Марк Рютте говорил, что альянс не видит непосредственной угрозы нападения со стороны России, однако НАТО необходимо продолжать подготовку к возможному противостоянию. Он предложил союзникам ориентироваться на Эстонию в вопросе увеличения военных расходов, а также продолжать инвестировать в производство вооружений и наращивать поддержку Украины. Рютте подчеркнул необходимость сохранять спокойствие и одновременно укреплять оборонные возможности НАТО.

5 октября Bloomberg писало, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию быстрой победы в случае якобы возможного нападения России на восточный фланг альянса. По данным Bloomberg, документ должен определить порядок действий НАТО при якобы возможном вторжении на территорию альянса. 

В августе Politico сообщало о планах НАТО создать вдоль границ с Россией и Белоруссией единую систему из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, связанных с помощью ИИ. 

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