Politico: НАТО обсудит потребности в вооружениях на случай конфликта с Россией

При этом 14 октября генсекретарь НАТО Марк Рютте говорил, что альянс не видит непосредственной угрозы нападения со стороны России, однако НАТО необходимо продолжать подготовку к возможному противостоянию. Он предложил союзникам ориентироваться на Эстонию в вопросе увеличения военных расходов, а также продолжать инвестировать в производство вооружений и наращивать поддержку Украины. Рютте подчеркнул необходимость сохранять спокойствие и одновременно укреплять оборонные возможности НАТО.