Фигуристка Валиева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Камила Валиева возобновила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
«Валиева вернулась в группу Тутберидзе», – рассказал собеседник агентства.
В конце апреля 2025 г. спортсменка покинула группу Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской в академию олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Навка арена». До этого Валиева тренировалась под руководством Тутберидзе с 2018 г.
В январе 2026 г. Валиева возобновила соревновательную карьеру после завершения четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Первым официальным стартом стал чемпионат России по прыжкам, на котором фигуристка дошла до полуфинала. В марте она представила первую полноценную соревновательную программу на Кубке «Первого канала».
7 августа Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил Валиевой нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Однако 10 сентября организация отозвала допуск, заявив, что фигуристка больше не соответствует требованиям к индивидуальным нейтральным атлетам. Причины решения в ISU не раскрыли.
16 октября Валиева объявила о снятии с первого этапа Гран-при России в Казани из-за болезни. Спортсменка выразила надежду, что сможет выступить на следующих этапах турнира. В том же месяце Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что не получал апелляцию Валиевой на решение ISU об отзыве нейтрального статуса.