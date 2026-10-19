Фигуристка Валиева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

16 октября Валиева объявила о снятии с первого этапа Гран-при России в Казани из-за болезни. Спортсменка выразила надежду, что сможет выступить на следующих этапах турнира. В том же месяце Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что не получал апелляцию Валиевой на решение ISU об отзыве нейтрального статуса.