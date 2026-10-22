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Мосгорсуд оставил политолога Александра Кынева в СИЗО

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на арест политолога Александра Кынева (считается в России иноагентом). Информацию об этом «Ведомостям» подтвердил адвокат Кынева Михаил Бирюков. Таким образом, Кынев останется под стражей.

25 сентября Перовский районный суд Москвы арестовал политолога на два месяца. Ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Кынев вину не признает.

После задержания у политолога диагностировали два перелома берцовой кости. Первоначально Кынев находился в больнице при СИЗО «Матросская тишина».

28 сентября адвокат Михаил Бирюков сообщил о подаче апелляционной жалобы. Тогда же президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко предложил защите предоставить следствию положительные характеристики Кынева и поддержать ходатайство об изменении меры пресечения.

В феврале 2026 г. Минюст включил Кынева в реестр иноагентов. Политолог специализируется на электоральной и региональной политике, ранее преподавал в Высшей школе экономики.

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