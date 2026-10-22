Мосгорсуд оставил политолога Александра Кынева в СИЗО
Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на арест политолога Александра Кынева
25 сентября Перовский районный суд Москвы арестовал политолога на два месяца. Ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Кынев вину не признает.
После задержания у политолога диагностировали два перелома берцовой кости. Первоначально Кынев находился в больнице при СИЗО «Матросская тишина».
28 сентября адвокат Михаил Бирюков сообщил о подаче апелляционной жалобы. Тогда же президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко предложил защите предоставить следствию положительные характеристики Кынева и поддержать ходатайство об изменении меры пресечения.
В феврале 2026 г. Минюст включил Кынева в реестр иноагентов. Политолог специализируется на электоральной и региональной политике, ранее преподавал в Высшей школе экономики.