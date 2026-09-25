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Главная / Общество /

Политолога Александра Кынева арестовали по делу о наркотиках

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Политолога и бывшего доцента факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ Александра Кынева (в реестре иноагентов) арестовали по делу за сбыт наркотиков в крупном размере. Дело доступно в картотеке судов общей юрисдикции Москвы.

Кынева подозревают в совершении уголовного преступления по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

В картотеке указано, что дело зарегистрировали 25 сентября. Тогда же прошел суд. Решение суда заключить политолога под стражу вступит в силу 29 сентября.

20 февраля Минюст РФ добавил Кынева в реестр иноагентов.

В 1996–2000 гг. Кынев работал в центральном аппарате «Яблока» и аппарате Госдумы. С 2000 по 2007 г. был экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований, работал политконсультантом в Центре политических технологий и Фонде Карнеги (организация признана нежелательной на территории РФ). С 2012 г. – эксперт Комитета гражданских инициатив, с 2018 г. сотрудничает с фондом Либеральная миссия. В 2008–2010 гг. и 2012–2019 гг. был доцентом ВШЭ.

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