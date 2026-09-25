Политолога Александра Кынева арестовали по делу о наркотиках

В 1996–2000 гг. Кынев работал в центральном аппарате «Яблока» и аппарате Госдумы. С 2000 по 2007 г. был экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований, работал политконсультантом в Центре политических технологий и Фонде Карнеги (организация признана нежелательной на территории РФ) . С 2012 г. – эксперт Комитета гражданских инициатив, с 2018 г. сотрудничает с фондом Либеральная миссия. В 2008–2010 гг. и 2012–2019 гг. был доцентом ВШЭ.