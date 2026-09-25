Политолога Александра Кынева арестовали по делу о наркотиках
Кынева подозревают в совершении уголовного преступления по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.
В картотеке указано, что дело зарегистрировали 25 сентября. Тогда же прошел суд. Решение суда заключить политолога под стражу вступит в силу 29 сентября.
20 февраля Минюст РФ добавил Кынева в реестр иноагентов.
В 1996–2000 гг. Кынев работал в центральном аппарате «Яблока» и аппарате Госдумы. С 2000 по 2007 г. был экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований, работал политконсультантом в Центре политических технологий и Фонде Карнеги