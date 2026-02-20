Минюст внес в список иноагентов политолога Александра Кынева

Для физлиц-иноагентов устанавливают спецсчета, куда зачисляются доходы гражданина от творческой деятельности. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса. Кроме того, с 1 января этого года в России ввели единую ставку налога в размере 30% на доходы иноагентов. Лиц с этим статусом также лишают права на налоговые вычеты по долгосрочным вложениям и освобождения от налога при продаже активов, дарении и наследовании.