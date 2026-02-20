Минюст внес в список иноагентов политолога Александра Кынева

Минюст внес в список иноагентов политолога Александра КыневаКроме него, в перечень попали журналисты Севриновский и Хабичев, а также активист Черемушкин
В списке также оказались журналисты Владимир Севриновский и Аурен Хабичев, активист Алексей Черемушкин и организация «Европейский молодежный форум» (European Youth Forum).
Как заявляет министерство, Кынев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе страны. Кроме того, по данным ведомства, он распространял материалы других иноагентов и нежелательных организаций. Отмечается, что политолог проживает за границей.
В 1996–2000 гг. Кынев работал в центральном аппарате «Яблока» и аппарате Госдумы. С 2000 по 2007 г. был экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований, работал политконсультантом в Центре политических технологий и Фонде Карнеги. С 2012 г. – эксперт Комитета гражданских инициатив, с 2018 г. сотрудничает с фондом Либеральная миссия. В 2008–2010 гг. и 2012–2019 гг. был доцентом ВШЭ.
Севриновский принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательной организации, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, выступал против спецоперации на Украине, утверждают в Минюсте.
Хабичев тоже распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов власти и выступал против конфликта на Украине. Он призывал к нарушению территориальной целостности страны и распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций, подчеркивает ведомство. Хабичев тоже уехал из России.
Черемушкина Минюст обвиняет в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также публикации фейков о принимаемых органами власти решениях и их политике. Он тоже выступал против спецоперации и сотрудничал с нежелательной организацией. Черемушкин покинул РФ, указывает министерство.
European Youth Forum, по его данным, распространял недостоверную информацию о политике властей и фейки, направленные на формирование негативного образа российской армии. Неправительственная организация выступала против спецоперации ВС РФ на Украине и распространяла материалы нежелательных организаций, а также осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).
Статус иноагента появился в России в 2012 г., но последовательное ужесточение законодательства о статусе началось в 2020-х. Сейчас лицам, считающимся иноагентами в РФ, запрещено: получать финансовую и имущественную поддержку от государства, реклама и участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
Для физлиц-иноагентов устанавливают спецсчета, куда зачисляются доходы гражданина от творческой деятельности. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса. Кроме того, с 1 января этого года в России ввели единую ставку налога в размере 30% на доходы иноагентов. Лиц с этим статусом также лишают права на налоговые вычеты по долгосрочным вложениям и освобождения от налога при продаже активов, дарении и наследовании.