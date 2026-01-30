Минюст пополнил реестр иноагентов журналом «Новая вкладка»Иноагентами также признали проект «Дозор в Волгограде» и журналиста Яна Шенкмана
Минюст РФ внес в свой реестр иностранных агентов журнал «Новая вкладка», следует из сообщения на сайте ведомства. Перечень также пополнили журналист Ян Шенкман и переводчик академика Андрея Сахарова Александр Гольдфарб.
«Новая вкладка», по версии ведомства, распространял фейки о власти и армии, материалы иноагентов, выступал против боевых действий на Украине. Шенкман распространял материалы нежелательных в РФ организаций, взаимодействовал с иноагентами. Гольдфарб выступал против российской спецоперации.
Гольдфарб – биохимик, генетик и микробиолог, общественный деятель и публицист. Был переводчиком на пресс-конференциях академика Сахарова. В 2000-х руководил Международным фондом гражданских свобод, основанным российским бизнесменом Борисом Березовским.
Шенкман – российский журналист, писатель, литературный критик. Работал обозревателем «Новой газеты», шеф-редактором в «Рамблере».
Реестр также пополнили проекты «Дозор в Волгограде», «Мисра ТВ», «Швейцария для всех». Минюст исключил из своего перечня центр помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации «Анна» в связи с ликвидацией.
Статус иноагента появился в России в 2012 г., но последовательное ужесточение законодательства о статусе началось в 2020-х. Сейчас лицам, считающимся иноагентами в РФ, запрещено: получать финансовую и имущественную поддержку от государства, реклама и участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
Для физлиц-иноагентов устанавливают спецсчета, куда зачисляются доходы гражданина от творческой деятельности. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса. Кроме того, с 1 января этого года в России ввели единую ставку налога в размере 30% на доходы иноагентов. Лиц с этим статусом также лишат права на налоговые вычеты по долгосрочным вложениям и освобождения от налога при продаже активов, дарении и наследовании.