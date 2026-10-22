Песков: детали предложений США по Украине не стоит обсуждать публично
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать содержание новых предложений по украинскому урегулированию, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез на переговоры с Владимиром Путиным. По словам представителя Кремля, публичное обсуждение инициатив может навредить переговорному процессу.
«Как вы понимаете, посреднические услуги в таком сложном переговорном процессе осуществляются в тишине. Какая-либо мегафонная дипломатия здесь может только навредить», – заявил Песков.
Он подчеркнул, что публичное обсуждение встречных предложений также способно осложнить урегулирование. За подробностями переговоров представитель Кремля рекомендовал обратиться к заявлению помощника президента Юрия Ушакова по итогам встречи Путина и Уиткоффа.
21 октября Путин и Уиткофф провели переговоры в Санкт-Петербурге, которые продолжались более трех часов. Спецпосланник США представил документы с предложениями по урегулированию конфликта, подготовленные после консультаций с Украиной и европейскими странами в Осло.
Песков ранее сообщил, что Путин изучит и оценит все предложения американской стороны.
По итогам встречи Ушаков заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в 10-х числах ноября. Основной темой может стать создание системы безопасности двух стран после завершения конфликта.