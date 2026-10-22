Источники «Ведомостей»: кураторство «цифры» в кабмине вернется к Чернышенко

Источники «Ведомостей»: кураторство «цифры» в кабмине вернется к ЧернышенкоПерераспределение полномочий обсуждается после кадровых изменений в правительстве
Кураторство цифровой повестки в правительстве с высокой долей вероятности будет поручено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Об этом «Ведомостям» сообщили пять собеседников, знакомых с ходом обсуждения перераспределения полномочий между вице-премьерами в связи с анонсированным уходом Дмитрия Григоренко из кабмина.
По словам собеседников, вопрос о закреплении за Чернышенко направления цифрового развития пока прорабатывается. Но трое из них назвали его кандидатуру основной. Официально правительство пока не сообщало о новом распределении полномочий между вице-премьерами. Окончательные решения будут объявлены после назначений, говорил источник «Ведомостей», близкий к администрации президента.
О точечных кадровых перестановках в правительстве стало известно 19 октября. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства Ирину Окладникову из Минфина. Эту должность занимал Григоренко. Министр финансов Антон Силуанов становится вице-премьером, сохраняя портфель министра. Андрей Никитин переходит на должность вице-премьера, а кабинет министра транспорта займет глава Росавиации Дмитрий Ядров. Юрий Трутнев становится помощником президента, освободив с поста вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО. На его место приходит губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Перестановки в правительстве 21 октября одобрены Госдумой. Сегодня президент Владимир Путин утвердил кадровые изменения.
Кандидатура Окладниковой в качестве куратора цифрового блока также рассматривалась, отмечают собеседники «Ведомостей». «Но, по всей видимости, она сосредоточится на других задачах», – говорит один из них. Кроме того, подчеркивает он, это направление деятельности Окладникова не упоминала на представлении своей кандидатуры в Госдуме.
Сейчас Чернышенко отвечает за науку, высшее образование, спорт, туризм, молодежную политику. Он уже курировал цифровой блок в первом составе правительства Мишустина с 2020 по 2024 гг. В его ведении находились вопросы связи, цифровых госуслуг и нацпрограммы «Цифровая экономика». После перераспределения обязанностей в мае 2024 г. направление цифрового развития перешло к Григоренко.
Теперь уже бывший вице-премьер может стать зампредом правления «Сбера». Об этом говорили источники «Ведомостей» и РБК. Один из собеседников «Ведомостей» допускал, что чиновник замкнет на себе всю цифровую повестку, а в его подчинении окажутся старшие вице-президенты Андрей Белевцев и Кирилл Меньшов. Еще два собеседника говорили, что Григоренко может возглавить Объединенную микроэлектронную компанию (ОМК), которую формирует «Сбер».
Сегодня пресс-служба банка подтвердила, что наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит кандидатуру Григоренко на пост зампреда правления на заседании 10 ноября.