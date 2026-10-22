Источники «Ведомостей»: кураторство «цифры» в кабмине вернется к Чернышенко

Теперь уже бывший вице-премьер может стать зампредом правления «Сбера». Об этом говорили источники «Ведомостей» и РБК. Один из собеседников «Ведомостей» допускал, что чиновник замкнет на себе всю цифровую повестку, а в его подчинении окажутся старшие вице-президенты Андрей Белевцев и Кирилл Меньшов. Еще два собеседника говорили, что Григоренко может возглавить Объединенную микроэлектронную компанию (ОМК), которую формирует «Сбер».