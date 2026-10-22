Рябков: Россия не может быть изолирована по определению
Россия сама по себе континент и неотъемлемая часть Евразии, она не может быть изолирована по определению. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на Нижегородском экономическом форуме.
«Запомните все, кто думает по-другому, что ничего не получится у вас в попытках продиктовать свою волю великой России и ее партнерам», – сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»).
Дипломат выразил мнение, что оппоненты Москвы в своих действиях, как и раньше, руководствуются идеологией и практикой «игр с нулевой суммой», попытками нанести ущерб так называемым стратегическим конкурентам и повысить свои шансы на исторический успех.
17 сентября заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявлял, что Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге развеял представление об изолированности России. Он подчеркивал, что участие в фестивале приняли делегации из 191 страны.