Кириенко: МФМ-2026 развеял миф об изоляции России

14 сентября организаторы акции «Таврида. АРТ» сообщили, что в шествии молодежи мира на МФМ приняли участие около 10 000 человек. В этом году главной темой шествия был «Ритм мира». Участники прошли в национальных костюмах, с флагами стран, национальными атрибутами и музыкальными инструментами. В шествии приняли участие граждане Абхазии, Кубы, Китая, Ливии, Объединенных Арабских Эмиратов, Танзании, Венесуэлы, Ирана, Индии и др.