Кириенко: МФМ-2026 развеял миф об изоляции России
Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге развеял представление об изолированности России. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции по итогам МФМ-2026.
По его словам, в фестивале приняли участие делегации из 191 страны. «Весь мир собран, весь мир», – отметил Кириенко (цитата по «РИА Новости»).
После участия в мероприятии положительно к России относятся 95% участников, причем почти 70% оценивают свое отношение как очень, крайне или максимально положительное. Доля оценок «очень положительно», по словам Кириенко, за пять дней фестиваля выросла на 25%.
Первый замруководителя администрации президента также назвал полной чушью разговоры о том, что современная молодежь стала «поколением ТикТока», способным воспринимать только короткие видео. По его словам, участники МФМ-2026 активно посещали лекции и библиотеки, а с фестиваля увезли более 7000 книг российских авторов.
14 сентября организаторы акции «Таврида. АРТ» сообщили, что в шествии молодежи мира на МФМ приняли участие около 10 000 человек. В этом году главной темой шествия был «Ритм мира». Участники прошли в национальных костюмах, с флагами стран, национальными атрибутами и музыкальными инструментами. В шествии приняли участие граждане Абхазии, Кубы, Китая, Ливии, Объединенных Арабских Эмиратов, Танзании, Венесуэлы, Ирана, Индии и др.
В этом году на участие в фестивале подали заявки более 113 000 участников из 191 страны. 32 000 заявок подали иностранные граждане из 47 стран, в том числе из Монголии, Республики Кореи, Сербии, Венгрии, Италии, США, Финляндии и др.