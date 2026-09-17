Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI843,93-1,31%RGBI112,46-0,12%CNY Бирж.12,613+0,28%IMOEX2 254,96-1,31%RGBITR767,95-0,08%
Главная / Общество /

Кириенко: МФМ-2026 развеял миф об изоляции России

Ксения Наумчик
ТАСС
ТАСС

Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге развеял представление об изолированности России. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции по итогам МФМ-2026.

По его словам, в фестивале приняли участие делегации из 191 страны. «Весь мир собран, весь мир», – отметил Кириенко (цитата по «РИА Новости»).

После участия в мероприятии положительно к России относятся 95% участников, причем почти 70% оценивают свое отношение как очень, крайне или максимально положительное. Доля оценок «очень положительно», по словам Кириенко, за пять дней фестиваля выросла на 25%.

Первый замруководителя администрации президента также назвал полной чушью разговоры о том, что современная молодежь стала «поколением ТикТока», способным воспринимать только короткие видео. По его словам, участники МФМ-2026 активно посещали лекции и библиотеки, а с фестиваля увезли более 7000 книг российских авторов.

14 сентября организаторы акции «Таврида. АРТ» сообщили, что в шествии молодежи мира на МФМ приняли участие около 10 000 человек. В этом году главной темой шествия был «Ритм мира». Участники прошли в национальных костюмах, с флагами стран, национальными атрибутами и музыкальными инструментами. В шествии приняли участие граждане Абхазии, Кубы, Китая, Ливии, Объединенных Арабских Эмиратов, Танзании, Венесуэлы, Ирана, Индии и др.

В этом году на участие в фестивале подали заявки более 113 000 участников из 191 страны. 32 000 заявок подали иностранные граждане из 47 стран, в том числе из Монголии, Республики Кореи, Сербии, Венгрии, Италии, США, Финляндии и др.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь