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В шествии молодежи мира на МФМ приняли участие около 10 000 человек

Анна Суслова
Пресс-служба Таврида.АРТ
Пресс-служба Таврида.АРТ

В шествии молодежи мира на Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге приняли участие около 10 000 человек, сообщили организаторы акции «Таврида. АРТ».

В этом году главной темой шествия был «Ритм мира». Участники прошли в национальных костюмах, с флагами стран, национальными атрибутами и музыкальными инструментами. Шествие началось с точки «Ритм сердца»; по словам организаторов, она символизирует российское гостеприимство. Перед парадом участники организовали хоровод. По пути к финальной точке маршрута «Ритм мира» участники из разных стран играли народную музыку.

В шествии приняли участие граждане  Абхазии, Кубы, Китая, Ливии, Объединенных Арабских Эмиратов, Танзании, Венесуэлы, Ирана, Индии и др.

МФМ пройдет с 11 по 17 сентября. В этом году на участие в фестивале подали заявки более 113 000 участников из 191 страны. 32 000 заявок подали иностранные граждане из 47 стран, в том числе из Монголии, Республики Кореи, Сербии, Венгрии, Италии, США, Финляндии и др.

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