В шествии молодежи мира на МФМ приняли участие около 10 000 человек
В шествии молодежи мира на Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге приняли участие около 10 000 человек, сообщили организаторы акции «Таврида. АРТ».
В этом году главной темой шествия был «Ритм мира». Участники прошли в национальных костюмах, с флагами стран, национальными атрибутами и музыкальными инструментами. Шествие началось с точки «Ритм сердца»; по словам организаторов, она символизирует российское гостеприимство. Перед парадом участники организовали хоровод. По пути к финальной точке маршрута «Ритм мира» участники из разных стран играли народную музыку.
В шествии приняли участие граждане Абхазии, Кубы, Китая, Ливии, Объединенных Арабских Эмиратов, Танзании, Венесуэлы, Ирана, Индии и др.
МФМ пройдет с 11 по 17 сентября. В этом году на участие в фестивале подали заявки более 113 000 участников из 191 страны. 32 000 заявок подали иностранные граждане из 47 стран, в том числе из Монголии, Республики Кореи, Сербии, Венгрии, Италии, США, Финляндии и др.