В шествии молодежи мира на МФМ приняли участие около 10 000 человек

В этом году главной темой шествия был «Ритм мира». Участники прошли в национальных костюмах, с флагами стран, национальными атрибутами и музыкальными инструментами. Шествие началось с точки «Ритм сердца»; по словам организаторов, она символизирует российское гостеприимство. Перед парадом участники организовали хоровод. По пути к финальной точке маршрута «Ритм мира» участники из разных стран играли народную музыку.