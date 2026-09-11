Гуров: Екатеринбург на время фестиваля становится столицей молодежи мира

Международный фестиваль молодежи – 2026 пройдет с 11 по 17 сентября. В этом году на участие в фестивале подали заявки более 113 000 участников из 191 страны. При этом 32 000 заявок подали иностранцы. Сейчас в город приехали участники из 47 стран, в том числе граждане Бразилии, Монголии, Республики Кореи, Сербии, Венгрии, Италии, США, Финляндии и других.