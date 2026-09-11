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Главная / Стиль жизни /

Гуров: Екатеринбург на время фестиваля становится столицей молодежи мира

Анна Суслова
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи

Екатеринбург на время проведения международного фестиваля молодежи становится столицей молодых людей мира. Об этом заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров.

«Наша задача – обеспечить условия для коммуникации и сделать так, чтобы им было интересно. К нам приезжают творческие люди, ученые, молодые госслужащие, блогеры, представители СМИ, креативных индустрий со всего мира. Екатеринбург на время фестиваля становится действительно столицей молодежи мира», – сказал он.

Программа фестиваля разделена на культурное, спортивное и «Знание-направление», отдельные треки сформированы для добровольческих и социальных инициатив и представителей медиаиндустрии. Как отметил гендиректор АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» Дмитрий Иванов, на выставке представлено семь тематических направлений, которые в совокупности образуют платформу суверенного развития.

Международный фестиваль молодежи – 2026 пройдет с 11 по 17 сентября. В этом году на участие в фестивале подали заявки более 113 000 участников из 191 страны. При этом 32 000 заявок подали иностранцы. Сейчас в город приехали участники из 47 стран, в том числе граждане Бразилии, Монголии, Республики Кореи, Сербии, Венгрии, Италии, США, Финляндии и других.

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