Гуров: Екатеринбург на время фестиваля становится столицей молодежи мира
Екатеринбург на время проведения международного фестиваля молодежи становится столицей молодых людей мира. Об этом заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров.
«Наша задача – обеспечить условия для коммуникации и сделать так, чтобы им было интересно. К нам приезжают творческие люди, ученые, молодые госслужащие, блогеры, представители СМИ, креативных индустрий со всего мира. Екатеринбург на время фестиваля становится действительно столицей молодежи мира», – сказал он.
Программа фестиваля разделена на культурное, спортивное и «Знание-направление», отдельные треки сформированы для добровольческих и социальных инициатив и представителей медиаиндустрии. Как отметил гендиректор АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» Дмитрий Иванов, на выставке представлено семь тематических направлений, которые в совокупности образуют платформу суверенного развития.
Международный фестиваль молодежи – 2026 пройдет с 11 по 17 сентября. В этом году на участие в фестивале подали заявки более 113 000 участников из 191 страны. При этом 32 000 заявок подали иностранцы. Сейчас в город приехали участники из 47 стран, в том числе граждане Бразилии, Монголии, Республики Кореи, Сербии, Венгрии, Италии, США, Финляндии и других.