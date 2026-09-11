В Международном фестивале молодежи примут участие представители 191 страны
Международный фестиваль молодежи – 2026 стартует 11 сентября в Екатеринбурге и объединит 10 000 участников из 191 страны. Среди участников 5000 иностранных граждан, включая 1000 подростков от 14 до 17 лет. Об этом заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров.
В этом году на участие поступило более 113 000 заявок, причем впервые иностранцы подали на 32 000 заявок больше, чем россияне.
Первые участники из 47 стран уже приехали на фестиваль. Среди них представители из Австралии, Алжира, Бразилии, Индонезии, Монголии, Республики Кореи, Сейшел, Сербии. Есть и участники из Венгрии, Италии, Люксембурга, Словакии, США, Финляндии, Франции и Швейцарии. Из США на фестиваль приедут 8 человек, из Канады – 13.
«Мы собираем думающих людей со всего мира, молодежь, которая размышляет о своем настоящем и будущем, о том, какой мир она строит», – сказал Гуров. По его словам, участники смогут создавать проекты, устанавливать международные контакты и формировать команды.
Программа фестиваля продлится до 17 сентября и включает культурное, спортивное и образовательное направления, а также треки для добровольческих, социальных и медийных инициатив. На площадках покажут более тысячи работ молодых художников, а в гастрономической программе примут участие свыше 100 поваров. Ярмарка русской литературы представит более 5000 книг отечественной классики на языках мира.
Одной из главных площадок станет экспозиционное пространство площадью 30 000 кв. м, созданное при участии 147 организаций. Церемонии открытия и закрытия пройдут 13 и 16 сентября. По словам гендиректора АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» Дмитрия Иванова, их лейтмотивом станет музыка, объединяющая разные народы и поколения. Фестиваль проходит под девизом «Следуй за мечтой».