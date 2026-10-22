Дмитриев: представители АдГ приедут в РФ для обсуждения совместного с США форума
Россия, США и Германия обсуждают проведение совместного бизнес-форума, сообщил журналистам глава РФПИ, спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев. По его словам, уже в декабре пройдет встреча с представителями партии «Альтернатива для Германии», чтобы запланировать детально этот форум на следующий год.
Представители АдГ приедут в Москву, чтобы обсудить в том числе место проведения форума и дату.
«Мы ожидаем, что форум состоится где-то во II квартале следующего года. И, возможно даже, мы видим, у нас запросы идут от итальянского бизнеса, от французского бизнеса», – сказал Дмитриев в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.
Совместный бизнес-форум пройдет на нейтральной территории, вероятно, в одной из стран Ближнего Востока или рядом с ними.