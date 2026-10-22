Дмитриев: представители АдГ приедут в РФ для обсуждения совместного с США форума

Россия, США и Германия обсуждают проведение совместного бизнес-форума, сообщил журналистам глава РФПИ, спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев. По его словам, уже в декабре пройдет встреча с представителями партии «Альтернатива для Германии», чтобы запланировать детально этот форум на следующий год.