В ООН начали изучать кадры с предполагаемым расстрелом российских военнопленных
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) начало изучение видеозаписей с убитыми российскими военнопленными в селе Макеевка Донецкой народной республики, об этом сообщили в пресс-службе международной организации.
«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», — сказала сотрудница пресс-службы УПКПЧ Элизабет Тросселл (цит. по «РИА Новости»).
Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что направит видео с предположительным расстрелом российских военнопленных в Макеевке в различные международные организации, в том числе в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и др.
До этого в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнопленных солдатами ВСУ.
В Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных.
Украинская сторона произошедшее пока никак не комментировала.
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