В ООН начали изучать кадры с предполагаемым расстрелом российских военнопленных

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что направит видео с предположительным расстрелом российских военнопленных в Макеевке в различные международные организации, в том числе в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и др.