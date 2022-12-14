В Кремле сочли комплексы Patriot законной целью ВС РФ при их появлении на Украине

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября. При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву.