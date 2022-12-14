В Кремле сочли комплексы Patriot законной целью ВС РФ при их появлении на Украине
Если НАТО поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, то они станут законными военными целями России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пескова спросили, разделяет ли Кремль точку зрения зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который ранее назвал комплексы Patriot законной целью ВС РФ, если они появятся на Украине.
«Безусловно», – ответил он.
Вчера, 13 декабря, CNN сообщил о завершении администрацией президента США подготовки к отправке Patriot на Украину, об этом, по данным телеканала, могут объявить уже на этой неделе.
Песков подчеркнул, что детально комментировать эту информацию пока не готов, поскольку сегодня «сообщения СМИ — это вещь ненадежная», призвав дождаться официальной информации.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября. При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.