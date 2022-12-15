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Посольство России предупредило США о последствиях в случае отправки ЗРК Patriot Киеву

Ведомости

Отправка зенитно-ракетного комплекса Patriot Украине со стороны США является «провокационным шагом» и может привести к «непредсказуемым последствиями». Такое заявление опубликовано в Telegram-канале посольства России в США.

«Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям. Продолжение поставок только укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского и подтолкнет его к новым преступлениям против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», — сказано в сообщении.

В посольстве указали на то, что втягивание Вашингтона в конфликт не только ухудшает российско-американские отношения, но и «создает дополнительные риски для глобальной безопасности». В связи с этим посольство России возложило ответственность за продолжающуюся эскалацию конфликта на США.

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13 декабря телеканал CNN сообщил о том, что администрация президента США завершила подготовку к отправке Patriot на Украину. По информации издания, об этом могут объявить на этой неделе. Однако накануне, 14 декабря, в Белом доме не стали подтверждать эту информацию.

В свою очередь в Кремле назвали комплексы Patriot законными военными целями Вооруженных сил России, в случае если НАТО поставит их Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что детально комментировать эту информацию пока не готов, поскольку сегодня «сообщения СМИ — это вещь ненадежная», призвав дождаться официальной информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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