Посольство России предупредило США о последствиях в случае отправки ЗРК Patriot Киеву
Отправка зенитно-ракетного комплекса Patriot Украине со стороны США является «провокационным шагом» и может привести к «непредсказуемым последствиями». Такое заявление опубликовано в Telegram-канале посольства России в США.
«Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям. Продолжение поставок только укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского и подтолкнет его к новым преступлениям против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», — сказано в сообщении.
В посольстве указали на то, что втягивание Вашингтона в конфликт не только ухудшает российско-американские отношения, но и «создает дополнительные риски для глобальной безопасности». В связи с этим посольство России возложило ответственность за продолжающуюся эскалацию конфликта на США.
13 декабря телеканал CNN сообщил о том, что администрация президента США завершила подготовку к отправке Patriot на Украину. По информации издания, об этом могут объявить на этой неделе. Однако накануне, 14 декабря, в Белом доме не стали подтверждать эту информацию.
В свою очередь в Кремле назвали комплексы Patriot законными военными целями Вооруженных сил России, в случае если НАТО поставит их Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что детально комментировать эту информацию пока не готов, поскольку сегодня «сообщения СМИ — это вещь ненадежная», призвав дождаться официальной информации.