Посольство России предупредило США о последствиях в случае отправки ЗРК Patriot Киеву

В посольстве указали на то, что втягивание Вашингтона в конфликт не только ухудшает российско-американские отношения, но и «создает дополнительные риски для глобальной безопасности». В связи с этим посольство России возложило ответственность за продолжающуюся эскалацию конфликта на США.