Белый дом подтвердил визит Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон 21 декабря, где встретится с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США, его слова опубликованы на сайте Белого дома.
«По приглашению президента Байдена президент Зеленский посетит Вашингтон завтра (в среду. — Прим. «Ведомостей»). И у нас будет возможность пообщаться здесь, в Белом доме, а затем отправиться на Капитолийский холм», — сказал он.
Чиновник добавил, что Белый дом направил официальное приглашение Зеленскому посетить Вашингтон еще неделю назад. Украинский лидер принял приглашение в пятницу, 16 декабря.
Отмечается, что это станет первый визит Зеленского в Белый дом с начала конфликта на Украине. В ходе поездки Зеленский встретится с Байденом, примет участие в пресс-конференции в Белом доме, а позже выступит в конгрессе США. Темами переговоров лидеров Украины и США станут боевые действия на Украине, поддержка Киева Вашингтоном и союзниками, а также санкции против России.
В Белом доме также подтвердили, что 21 декабря Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере практически $2 млрд. В частности, в него войдут ЗРК Patriot. Представитель администрации США добавил, что американские военные также намерены обучить украинские войска, как использовать данное вооружения. Обучение будет проходить в третьей стране.
Ранее сегодня телеканал CNN сообщил, что Зеленский вылетел в США, чтобы встретиться с Байденом и обсудить военную помощь Украине. Associated Press писало, что объем нового пакета составит $1,8 млрд, в него войдут как комплексы Patriot, так и управляемые ракеты для истребителей JDAM. Агентство отмечало, что объявить о новых поставках власти США планирует 21 декабря.
О планах Вашингтона отправить на Украину ЗРК Patriot CNN сообщал еще 13 декабря. Однако в Белом доме эту информацию не подтвердили.
В Кремле назвали комплексы Patriot законными военными целями Вооруженных сил (ВС) России в случае их поставки на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что детально комментировать эту информацию пока не готов, поскольку сегодня «сообщения СМИ — это вещь ненадежная». Он призвал дождаться официальной информации.
В российском посольстве в США назвали возможную отправку ЗРК Patriot на Украину «провокационным шагом» и предрекли «непредсказуемые последствия».