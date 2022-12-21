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Белый дом подтвердил визит Зеленского

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон 21 декабря, где встретится с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США, его слова опубликованы на сайте Белого дома.

«По приглашению президента Байдена президент Зеленский посетит Вашингтон завтра (в среду. — Прим. «Ведомостей»). И у нас будет возможность пообщаться здесь, в Белом доме, а затем отправиться на Капитолийский холм», — сказал он. 

Чиновник добавил, что Белый дом направил официальное приглашение Зеленскому посетить Вашингтон еще неделю назад. Украинский лидер принял приглашение в пятницу, 16 декабря. 

Отмечается, что это станет первый визит Зеленского в Белый дом с начала конфликта на Украине. В ходе поездки Зеленский встретится с Байденом, примет участие в пресс-конференции в Белом доме, а позже выступит в конгрессе США. Темами переговоров лидеров Украины и США станут боевые действия на Украине, поддержка Киева Вашингтоном и союзниками, а также санкции против России. 

В Белом доме также подтвердили, что 21 декабря Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере практически $2 млрд. В частности, в него войдут ЗРК Patriot. Представитель администрации США добавил, что американские военные также намерены обучить украинские войска, как использовать данное вооружения. Обучение будет проходить в третьей стране.

Ранее сегодня телеканал CNN сообщил, что Зеленский вылетел в США, чтобы встретиться с Байденом и обсудить военную помощь Украине. Associated Press писало, что объем нового пакета составит $1,8 млрд, в него войдут как комплексы Patriot, так и управляемые ракеты для истребителей JDAM. Агентство отмечало, что объявить о новых поставках власти США планирует 21 декабря.

О планах Вашингтона отправить на Украину ЗРК Patriot CNN сообщал еще 13 декабря. Однако в Белом доме эту информацию не подтвердили. 

В Кремле назвали комплексы Patriot законными военными целями Вооруженных сил (ВС) России в случае их поставки на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что детально комментировать эту информацию пока не готов, поскольку сегодня «сообщения СМИ — это вещь ненадежная». Он призвал дождаться официальной информации. 

В российском посольстве в США назвали возможную отправку ЗРК Patriot на Украину «провокационным шагом» и предрекли «непредсказуемые последствия». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных