AP: США передадут Украине ЗРК Patriot в рамках нового пакета военной помощи на $1,8 млрд

При этом сроки поставок ЗРК Patriot на Украину пока неясны, поскольку американские военные сначала должны обучить украинские войска, как использовать данное вооружение. Обучение может занять несколько недель, пишет AP. Мероприятия будут проводиться на полигоне Графенвер в Германии.