AP: США передадут Украине ЗРК Patriot в рамках нового пакета военной помощи на $1,8 млрд
США выделят Украине новый пакет военной помощи на $1,8 млрд, который впервые будет включать зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и высокоточные управляемые ракеты для истребителей JDAM (Joint Direct Attack Munition). Об этом пишет Associated Press со ссылкой на американских чиновников.
По словам источников, новый пакет военной помощи направлен на расширение видов современного вооружения, отправляемых на Украину. Он должен укрепить противовоздушную оборону Украины.
Ожидается, что о поддержке будет объявлено в среду. По данным CNN, 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с президентом США Джо Байденом для обсуждения нового пакета военной помощи.
При этом сроки поставок ЗРК Patriot на Украину пока неясны, поскольку американские военные сначала должны обучить украинские войска, как использовать данное вооружение. Обучение может занять несколько недель, пишет AP. Мероприятия будут проводиться на полигоне Графенвер в Германии.
13 декабря телеканал CNN сообщил, что администрация президента США завершила подготовку к отправке комплексов Patriot на Украину. По информации издания, об этом должны были объявить еще на прошлой неделе.
В Кремле сочли комплексы Patriot законными военными целями Вооруженных сил (ВС) России в случае их поставки Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что детально комментировать эту информацию пока не готов, поскольку сегодня «сообщения СМИ — это вещь ненадежная». Он призвал дождаться официальной информации.
В российском посольстве в США назвали возможную отправку ЗРК Patriot на Украину «провокационным шагом» и предрекли «непредсказуемые последствия».
В Белом доме официально информацию о поставках не подтвердили. В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит поставлять оружие Киеву.